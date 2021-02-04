Bir Zamanlar Çukurova Raşit kimdir? Bir Zamanlar Çukurova Raşit karakterini kim canlandırıyor? Nereli, kaç yaşında?

Bir Zamanlar Çukurova karakterleri merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova Raşit kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Bir Zamanlar Çukurova Raşit karakterini kim canlandırıyor?

İzleyiciler Bir Zamanlar Çukurova dizisi karakterlerinin gerçek isimlerini merak ediyor. Bu isimlerden birisi de Raşit karakteridir. Peki Bir Zamanlar Çukurova Raşit kimdir, nereli? Raşit karakterini kim canlandırıyor?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA RAŞİT KİMDİR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Raşit, Fadik'in sevdiği kişidir. Geçtiğimiz bölümde Raşit nikah günü ortadan kayboluyordu. Raşit yeni bölümde hala kayıp olarak gözüküyor ve Fadik tarafından aranacaktır. Gülten, yeni gelin olsa da ev işlerine yardım etmek ister ama hem diğer çalışanlar hem de Sevda ona engel olacaktır. Çünkü henüz balayında sayılmalıdır. Onun mutluluğu ile düğünü yapılamamış olmasının hüznü daha da ortaya çıkan Fadik, Sevda'dan büyük destek görecektir. Hatta hala kayıp olan Raşit'i birlikte arayacaklardır.

Bir Zamanlar Çukurova Raşit'in hayatı ve biyografisi hakkında henüz bilgi bulunmuyor.

SEVDA KONAKTAKİLERE KOL KANAT GERİYOR, SANİYE NE YAPACAĞINI ŞAŞIRIYOR

Gülten, yeni gelin olsa da ev işlerine yardım etmek ister ama hem diğer çalışanlar hem de Sevda ona engel olacaktır. Çünkü henüz balayında sayılmalıdır. Onun mutluluğu ile düğünü yapılamamış olmasının hüznü daha da ortaya çıkan Fadik, Sevda'dan büyük destek görecektir. Hatta hala kayıp olan Raşit'i birlikte arayacaklardır. Sevda'nın sevgi dolu hallerine itiraz edemese de Hünkar'ın yerinde olmasından çok rahatsız olan Saniye ise ne yapacağını bilemeyecektir.Tüm yaşananlar içinde tüm kadınlar el ele, Hünkar Yaman için düzenlenen müzayede için çalışacaktır.

Murat Ünalmış (Demir Yaman) Kimdir?

Büyük bir servetin sahibi. Çukurova'nın en büyüğü, bu bereketli toprakların tek hükümdarı olmayı hedefleyen, bunun için her şeyi yapabilecek kadar hırslı, gözü kara bir adam. Ama babasından kalan bu uçsuz bucaksız toprakları günü gelince miras bırakacağı bir evladı yok. Demir, Züleyha'ya görür görmez aşık olur. Aşk Çukurova'nın bu yakışıklı ve hırslı beyini değiştirebilecek mi? Demir Yaman aşkı ve toprakları için gözünü ne kadar karartacak?

Hilal Altınbilek (Züleyha) Kimdir?

Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız. Parada pulda gözü olmayan Züleyha'nın en büyük hayali Yılmaz'la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi Züleyha'nın hayatını mahvedecek bir adım atar. Bu adımla darmadağın olan Züleyha'nın tek çaresi Yılmaz'la birlikte Adana'ya kaçmaktır. Ama kader Züleyha'yı sınamaktan vazgeçmeyecek, onu ölümden daha zor kararlar vermek zorunda bırakacaktır.

Kerem Alışık (Ali Rahmet Fekeli) Kimdir?

Adana'nın yerlilerinden. Demir'in babası Adnan Yaman'ın katili. Fekeli ile Adnan Yaman vaktiyle çok iyi arkadaştırlar. Yirmi yıl önce Adnan bölgeye baraj inşaatı yapılacağını ve Fekeli'nin arazisinin büyük para edeceğini öğrenince Fekeli'yi kandırarak arazilerini yok pahasına satın alır. Fekeli en yakın arkadaşı tarafından oyuna getirildiğini anlar, bu meseleyi tartışırlarken karşılıklı silahlarını çekerler, çıkan çatışmada Fekeli Adnan'ı öldürür, tutuklanır ve yirmi yıl hapse mahkum olur. Hapiste Fekeli'yle Yılmaz'ın yolları kesişir. Yılmaz hikayesini anlattığında Fekeli düşmanlarının ortak olduğunu anlar ve aradığı sağ kolu bulmakla kalmaz, bir de oğul sahibi olmuş olur. Yılmaz'a babalık eder, yol gösterir. Genel afla hapisten çıktıktan sonra ortak düşmanları Yamanlara karşı birlikte mücadele etmeye başlarlar.

Nazan Kesal (Sevda Çağlayan) Kimdir?

Sevda Çağlayan, bir zamanlar güzelliği ve zarafetiyle akıllarda yer etmiş, unutulmaz bir yıldız… İstanbul'da başlayan sahne hayatına, imkansız bir aşk uğruna veda etmiş. Sevdası kaderi olmuş, Adnan Yaman'la yaşadığı aşk için, sahip olduklarından vazgeçmiş bir kadın. Sevda ikinci kadın olmanın acısını hiç atamamış içinden. Demir'in Sevda'nın hayatına girmesi; Çukurova'ya yeni bir ses getirecek. Hem Sevda'nın kaderi hem de konaktaki tüm dengeler değişecek. Sevda Çağlayan; Çukurova'da yeni bir hayat kurabilecek, kaderini baştan yazabilecek mi?

Furkan Palalı (Fikret Fekeli) Kimdir?

Fekeli'nin hayatta olduğunu dahi bilmediği yeğeni. Hem duygusal hem öfkeli, hem yumuşak hem sert, duyguları hızla yükselip alçalan, öfkesine hakim olamayan, ardından şiddetle pişman olan, aşkta da gözü kara biri... Hayattan her konuda alacaklı ve tahsil etmeye de oldukça kararlı. Uzun yıllardır yaşadığı Almanya'dan ata topraklarına dönen Fikret'in gerçek niyetini kendisinden başka kimse bilmemektedir. Fikret'in gelişi hem Yaman'ların hem Fekeli'lerin gündemini derinden sarsacak, Çukurova'da kartlar yeniden dağılacaktır. Almanya'da bugüne kadar ne yaptığı bilinmeyen Fikret, Çukurova'ya neden geldi? Tek yakını ve mirasçısı olarak Yılmaz'ı kabul eden Ali Rahmet Fekeli öz yeğeninin çıkıp gelmesiyle ne yapacak?

Hande Soral (Ümit) Kimdir?

Ümit, genç ve güzel bir doktor. Ankara Üniversitesi'nde tıp okumuş. Bir dönem de Almanya'da ihtisas yapmış. Çok genç yaşta başhekimlik makamına gelmesinin nedeni de mesleğine olan tutkusu ve azmi. Ümit; Çukurova için yepyeni ve alışılmadık bir karakter olacak. Çünkü Çukurova'nın kurallarına göre değil kendi kurallarına göre oynayacak. Her zaman hırslı ve azimli olan Ümit, henüz kimsenin bilmediği aile bağlarıyla da zamanla Çukurova'da dengeleri alt üst edecek.