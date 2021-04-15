Bir Zamanlar Çukurova neden başlamadı, final mi yaptı, bitti mi? Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta başlayacak? Geç mi başlıyor?

Perşembe günü ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova bugün tam saatinde başlamadı. Bunun ardından seyirciler tarafından Bir Zamanlar Çukurova bitti mi, neden yok, ne zaman başlayacak gibi sorular soruldu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova geç mi başlayacak?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ne zaman, saat kaçta başlayacak? Bir Zamanlar Çukurova saat 20:00'da mi 21:00'da mı başlayacak? Bir Zamanlar Çukurova neden yok, ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova bugün yayınlanmayacak mı? Bir Zamanlar Çukurova final mi olacak, bitti mi? ATV yayın akışı! Detaylar haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEDEN BAŞLAMADI?

Bir Zamanlar Çukurova normalde her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da başlıyordu. Fakat Ramazan ayında ATV'de "Nihat Hatipoğlu ile İftar" programı olduğundan dolayı dizi 10 dakika geç başlayacak. Yani dizi 20:10 'da yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizi final yapmadı veya bitmedi. Sadece 10 dakika geç başlayacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEDEN GEÇ BAŞLIYOR?

Ramazan ayına özel ATV'de her gün 19:20 ile 20:10 arasında "Nihat Hatipoğlu ile İftar" programı olacak. Bundan dolayı Bir Zamanlar Çukurova dizisi 10 dakika geç başlayacaktır. Kısacası dizinin yeni bölümü 15 Nisan Perşembe bugün saat 20:10 geçe başlıyor .

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 - ATV Ana Haber

19:20 - Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:10 - Bir Zamanlar Çukurova

00:20 - Maraşlı

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

''Demir'i aşkla bitireceğiz...''

ÜMİT SEVDA'NIN KAYIP KIZI MI? TERKETTİĞİ KIZI MI?

Sevda, Demir ve Züleyha'nın evliliğini kurtarmak için bir kez daha Ümit'i uyarmaya gittiğinde, kalbinin de ruhunun da kaldıramayacağı bir gerçekle yüzleşir! Ümit, 'ben senin kızınım' diye geçmişinden bildiği her şeyi anlatır! Annesi tarafından terkedilmiş bir bebek olarak yaşadıklarını daha fazla içinde tutamamıştır! Sevda duydukları karşısında şok olur ve fenalaşır!

FEKELİ FİKRET'İN PEŞİNDEN ALMANYA'YA GİDİYOR!

Kalbini zorlayan son olaylardan sonra, Lütfiye ve konaktakiler her adımını izleseler de, Fekeli, kimseye belli etmeden Fikret'in peşindedir! Hatta Lütfiye'yi atlatıp Almanya'ya da gider. Ancak orada öğrendikleri, bildiklerinin çok ötesindedir. Kalbini yine zorlayacak gerçeklerle Adana'ya döner!

DEMİR'DEN ZÜLEYHA'YA BİR JEST DAHA!

Fikret'in Almanya'ya gitmesi ile rahat bir nefes alan Demir ve Züleyha, aile saadetlerini bir davet ile kutlamaya karar verirler. Adnan'ın doğum gününde tüm Çukurova onların saadetine şahitlik edecektir. Şermin'in canı gönülden koşturduğu davette, Demir hem Züleyha'ya hem Fekeli'ye öyle bir jest yapar ki, herkesin gözü dolar. Ama bu jest bambaşka nedenlerle Müjgan ve Ümit'in içinde yeni nefret dalgalarına yol açacaktır!

GAFFUR YANLIŞ ZAMANDA DOĞRU YERDE!

Küçük konağa yerleşmesi ile büyük ceza alan Gaffur ne yapsa kendini affettiremez. Yatacak bir yeri de olmayan Gaffur'u Saniye de affetmeyince her gün başka bir yerde uyumaya başlar. Gizlice girip atlarla yarenlik ederek uyuduğu ahırda, alevler içinde gözünü açar! Gaffur'un orada bulunması pek çok başka olaya neden olacaktır!

DEMİR'İN ÖFKESİ YENİDEN FEKELİ'DE!

Tüm olan biten, Fekeli ne kadar tasvip etmiyorum dese de, Demir'in öfkesinin kendisine dönmesine engel olamaz. Fikret'in intikam ateşini söndüremeyen Fekeli, Demir'in öfkesinden de nasibini acı bir şekilde alır!