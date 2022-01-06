Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm hangi günler yayınlanıyor? Hangi gün, gün mü değiştirdi?

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta başlıyor merak edildi. Dizinin bugün ekranlara gelmemesinin ardından hangi günler yayınlanıyor merak konusu oldu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm hangi günler yayınlanıyor? Gün mü değiştirdi? Hangi gün? İşte bilgiler...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bir Zamanlar Çukurova her Perşembe günü saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 6 OCAK BUGÜN YOK MU?

Dizi 1 hafta yılbaşı arası vermiştir. Bundan dolayı Bir Zamanlar Çukurova bugün yani 6 Ocak Perşembe 2022 tarihinde ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Hakan cezaevine giriyor

Züleyha, Şermin ve Betül'ü konakta barındırmıyor

Şermin, nişanı atan Fikret'ten açıklama ister. Şermin ve Betül'e yapılanların cezasını ödetmek isteyen Züleyha, bu kez ikisini kapının önüne koyar. Birden çok farklı bir hayatın içine düşen Şermin ve Betül, Züleyha'dan intikam almak için and içer.

Hakan, cezaevinde Mahmut'la yüzleşiyor

Polisler, savcıyla kavgaya girişen Hakan'ı gözaltına alır. Hakan, dik başlılığına devam ettikçe Abdülkadir, Hakan'ın bir planı olduğunu anlayıp korkuya kapılır. Cezaevine sevk edilen Hakan, Mahmut'la yüzleşir ve Züleyha'yı vuranın kim olduğunu sorar.

Züleyha, Hakan Gümüşoğlu'nun izinde

Züleyha Hakan Gümüşoğlu'nun kardeşinin öldüğünü haber alır almaz yollara düşer. Fikret de onu korumak için beraber gitmeyi teklif eder. Yola çıkmadan Hakan'a cenazeye katılacağını mesaj bırakan Züleyha, gerçeklere bir adım daha yaklaşır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.

Hakan Gümüşoğlu/Mehmet Kara (İbrahim Çelikkol): Lojistik bir firmanın sahibidir.

Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.

Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.

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