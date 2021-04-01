Bir Zamanlar Çukurova Lütfiye kimdir? Bir Zamanlar Çukurova Hülya Darcan kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Lütfiye karakterine hayat veren Hülya Darcan kim? Bergüzar Korel annesi kim? Bir Zamanlar Çukurova Lütfiye kim? Hülya Darcan kaç yaşında, nereli? Bir Zamanlar Çukurova Hülya Darcan hayatı ve biyografisi nedir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Lütfiye karakterine hayat veren Hülya Darcan kim? Bergüzar Korel annesi kim? Bir Zamanlar Çukurova Lütfiye kim? Hülya Darcan kaç yaşında, nereli? Bir Zamanlar Çukurova Hülya Darcan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…
HÜLYA DARCAN KİMDİR?
Hülya Darcan 27 Nisan 1951 yılında İzmir doğan, Türk oyuncudur.
Lise mezunudur. 1967 yılında henüz 16 yaşındayken dönemin ünlü dergilerinden Ses Mecmuası Kapak Yıldızı yarışmasında 3. oldu. Bunun sonucunda sinemadan teklif aldı. İlk filmi Silahları Ellerinde Öldüler'de Fikret Hakan, Ekrem Bora ve Tugay Toksöz ile başrolü paylaşır ve sinemaya adımını atar.
1971 yılında tanıştığı Tanju Korel ile 1974'te evlendi. 1977'de Zeynep, 1982'de ise Bergüzar Korel dünyaya geldi.
TELEVİZYON DİZİLERİ
2020 - Şeref Sözü
2014-2019 - Diriliş:Ertuğrul - Hayme Ana
2012 - Dila Hanım
2012 - Leyla'nın Evi
2011 - Kalbim Seni Seçti
2010 - Samanyolu
2008 - Binbir Gece (Konuk Oyuncu)
2007 - Tutsak
2007 - Vazgeç Gönlüm
2006 - İyi ki Varsın
2005 - Zeytin Dalı
2004 - Büyük Yalan
2003 - Hırçın Menekşe
2003 - Baba
2002 - Zeybek Ateşi
1995 - Bizim Ev
FİLMOGRAFİ
1990 - Kara Elmas
1973 - Tarkan: Güçlü Kahraman
1973 - Dağlar Kurbanı
1973 - Ali ile Gül
1973 - Muhteşem Hırsız
1973 - Ali'ye Gönül Verdim
1973 - Kaderimiz
1972 - Örümcek
1972 - Cehennemin Beş Delisi
1972 - Yirmi Yıl Sonra
1972 - İnsafsız
1971 - Fakir Kızın Kısmeti
1971 - Dudaktan Tabanca
1971 - En Kralına Tek Kurşun
1971 - Fedailer Mangası
1971 - Kanunsuz Yaşayanlar
1971 - Ölmeden Tövbe Et
1971 - Sıra Sende Yosma
1971 - Silahlar Konuşuyor
1971 - Yalnız Değiliz
1971 - Yumruk Yumruğa
1971 - Haraç
1970 - Kaderin Ağları
1970 - Tehlikeli Oyun
1970 - Canlı Hedef
1970 - Dağların Kartalı
1970 - Altın Tabancalı Adam
1970 - Aslan Yürekli Mahkum
1970 - Deliormanlı
1970 - Kadın Satılmaz
1970 - Kanlı Kader
1970 - Kara Leke
1970 - Yaslı Gelin
1969 - Ana Yüreği
1969 - Hedefte Vuruşanlar
1969 - Kanlı Gelinlik
1969 - Kendi Düşen Ağlamaz
1969 - Sabah Olmasın
1969 - Şeytanın Oyunu
1969 - Şirvan
1969 - Anadolu Soygunu
1969 - Asi Kabadayı
1969 - Asrın Kralı
1969 - Beyaz Mendilim
1969 - Bir Aşk Türküsü
1969 - Çile
1969 - Dağa Çıkan Kız
1969 - Kurşunların Kanunu
1969 - Çakırcalı Mehmet Efe ve Ayşe
1969 - Dişi Eşkiya
1969 - Beşikteki Miras
1968 - Gültekin Asya Kartalı
1968 - Hakanlar Savaşı
1968 - Sinanoğlu'nun Dönüşü
1968 - Sinanoğlu
1968 - Karanlık Yollar
1968 - Bir Mahkum Kaçtı
1968 - Talihsiz Meryem
1968 - Beş Ateşli Kadın
1968 - Dertli Pınar
1967 - Kanunsuz Toprak
1967 - Kurbanlık Katil
1967 - Çelik Bilek
1967 - Kara Kartal
1967 - Silahları Ellerinde Öldüler