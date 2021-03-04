Bir Zamanlar Çukurova Gülten kim? Selin Genç kimdir? Selin Genç kaç yaşında, nereli? Selin Genç dizileri!
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Bir Zamanlar Çukurova Gülten kim? Selin Genç kimdir? Selin Genç kaç yaşında, nereli? Selin Genç dizileri!

04.03.2021 22:56 | Son Güncelleme: 04.03.2021 22:59
Bir Zamanlar Çukurova Gülten kim? Selin Genç kimdir? Selin Genç kaç yaşında, nereli? Selin Genç dizileri!

ATV Bir Zamanlar Çukurova Gülten kim? Selin Genç kimdir? Selin Genç kaç yaşında, nereli? Selin Genç dizileri! Bir Zamanlar Çukurova full izle! Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten Taşkın karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten Taşkın kimdir, gerçek adı nedir? Selin Genç kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Bir Zamanlar Çukurova Gülten Taşkın karakterini kim canlandırıyor?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GÜLTEN KİM?

Perşembe günleri yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten karakterine hayat veren isim Selin Genç. Başarılı isim, genç oyuncu Selin Genç kaç yaşında, nereli? Selin Genç dizileri!

SELİN GENÇ KİMDİR?

Selin Genç, 26 Haziran 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde de oyunculuk üzerine eğitim görmüştür. Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamakta ve Gülten karakterini canlandıran Selin Genç, 1.75 metre boyunda 54 kilo ve Yengeç burcudur.

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