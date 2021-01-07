Bir Zamanlar Çukurova Gaffur kim? Bir Zamanlar Çukurova Gaffur'u kim öldürdü? Bülent Polat kaç yaşındadır?

Adana'da çekilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gaffur karakteri Bülent Polat'ın kim olduğu araştırılıyor. Dizinin sevenleri Çukurova'nın Gaffur'unun özel hayatını araştırıyor. Peki ama Bülent Polat nam-ı diğer Bir Zamanlar Çukurova Gaffur kim? Bir Zamanlar Çukurova Gaffur'u kim öldürdü? Bülent Polat kaç yaşındadır?

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u izleyiciler tarafından araştırılıyor. Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı 'Çaycı Şesu' karakteri ile geniş kitleler tarafından tanınan Bülent Polat, Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u olarak ekranlarda. İşte, Bülent Polat hakkında merak edilen detaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GAFFUR KİM?

Bülent Polat (Gaffur) 8 Mart 1979 tarihinde Tunceli'de dünyaya geldi. Bülent Polat (Gaffur) 1993 yılında "Yer Gösterme" ile başlayan profesyonel tiyatro yaşamı, 1994'te yine aynı tiyatroda "Sokak Kedisi" oyununda "yoldan geçen adam" rolüyle devam etti.

Daha sonra yine aynı tiyatro ile mukavele yenileyen Polat, "Ormanların Barış Ateşi", Rumuz Goncagül ve "Keloğlan" gibi oyunlarda rol aldı.

Bir dönem izlenme rekorları kıran "Yılan Hikayesi"nde ve Orhan Oğuz'un yönettiği "Son Oyun" adlı TV filminde oynadı. Ardından "Gece Kahvesi" adlı programda sıra dışı karakterler çizdiği skeçlerde rol aldı. 2004'te Okan Bayülgen'in sunduğu "Zaga" programında Engin Günaydın ile beraber her hafta yayınlanan bölümlerde "Damatlar" adında kısa skeçlerle çıktı. Asıl ününü ise "Avrupa Yakası" dizisindeki 3,5 sene canlandırdığı Şehsuvar (Şesu) karakteriyle kazandı.

2013 yılında, Kanal D'de yayınlanan İnadına Yaşamak adlı dizide, "Sansar" rolünü canlandırmıştır. Yine aynı yıl "Karagül" adlı dizide rol aldı. Ünlü oyuncu son olarak "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde rol almaktadır.