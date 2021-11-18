Bir Zamanlar Çukurova fragman izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı! Bir Zamanlar Çukurova 113. Bölüm fragmanı! Bir Zamanlar Çukurova dizisi

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Bir Zamanlar Çukurova SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha, Ümit cinayetinden sorguya alınıyor. Ümit cinayetinde oklar Züleyha'yı gösterir. Jandarma Züleyha'yı almaya gelirken, Züleyha geri dönüşünün olmayacağını düşünerek konaktakilerle vedalaşır. Hakan da Fikret de bu süreçte Züleyha'dan desteğini esirgemez. Züleyha kendisini ihbar edenin Hakan Gümüşoğlu olduğu fikrine kapılır. Üstelik Hakan'ın çok yakınında olduğuna artık emindir. Züleyha umutsuzluğa kapılmışken Fikret'in ifadesi durumu oldukça değiştirecektir. Hakan, Demir'in hisselerini alıyor. Hakan, Yamanlar Holding'in zararını karşılamayı teklif edince Züleyha buna karşılık Hakan'a hisse vermekte ısrar eder. Betül, Demir'in hissesinin bir kısmının Hakan'a devredildiğini duyunca çılgına döner ve Züleyha ile tartışmaya girer. Demir'in vekili olarak bu devir işlemine izin vermeyeceğini söyleyen Betül, durumu Abdülkadir'e anlatır. Abdülkadir, Hakan oldukça Yamanlardan para koparamayacağını anlar. Fikret, Züleyha'yı mutlu etmek için çabalıyor Fikret, Züleyha'nın zor durumda olduğunu öğrenince zararını karşılamak için harekete geçer ve para dolu bir çantayla Züleyha'nın karşısına çıkar. Züleyha, zararı Hakan'ın karşıladığını söyleyince Fikret hayal kırıklığına uğrar.

Bir Zamanlar Çukurova DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncuları; İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Hande Soral, Hülya Darcan, Bülent Polat, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Selin Yeninci, Selin Genç, Aras Şenol, Polen Emre ve Erkan Bektaş'dır.

Bir Zamanlar Çukurova YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

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