Bir Zamanlar Çukurova "Fikret" kim? Çukurova Fikret Fekeli gerçek adı ne? Furkan Palalı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fikret Fekeli karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova Fikret kim, gerçek adı nedir? Furkan Palalı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin konusu kadar karakterleri de dikkat çekiyor. Bir Zamanlar Çukurova oyuncularından birisi olan Fikret Fekeli kimdir? Çukurova Fikret kim? Fikret Fekeli (Furkan Palalı) kimdir? Furkan Palalı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Furkan Palalı hangi dizilerde yer aldı?

FURKAN PALALI KİMDİR?

Furkan Palalı, 27 Ekim 1986 yılında Konya'da doğdu. Türk oyuncu ve manken Palalı, 2011 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurdu. Fakat 2010'dan beri yer aldığı birçok ulusal ve uluslararası defilede ve yine 2010 yılında Tuncay Özinel tiyatrosunda başlayan oyunculuk kariyeriyle, tiyatro oyuncusu olarak Best Model of Turkey seçilen ilk manken oldu.

Orta okulu Konya Özel Diltaş Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Konya Dolapoğlu Anadolu Lisesinden mezun olan Palalı, üniversite öğrenimini Ankara Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde tamamladı. Ankara'da aldığı 6 aylık yaratıcı drama eğitimi, Tuncay Özinel' den aldığı tiyatro oyunculuğu eğitimi ve Ferdi Merter'den aldığı karakter oyunculuğu eğitimleri de olan Palalı; halen Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünde yüksek lisans öğrenimini sürdürmektedir.

ROL ALDIĞI DİZİLER

2010 : Küçük Sırlar : Aras

2010 : Adını Feriha Koydum - Konuk Oyuncu

2012 : Hayat Devam Ediyor : Giray

2013 : Son Yaz : Arif

2013 : Aşk Emek İster : Demir

2014 : Kızılelma : Murad Altay

2015 : Son Çıkış : Kenan

2016 : No 309 : Onur Sarıhan

2018 : Bir Mucize Olsun : Yiğit Tümer

2019 : Benim Tatlı Yalanım : Nejat Yılmaz

2020 : Bir Zamanlar Çukurova : Fikret Fekeli