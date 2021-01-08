Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil olan Hande Soral, güzelliğiyle damga vurdu
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Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil olan Hande Soral, güzelliğiyle damga vurdu

08.01.2021 07:41 | Son Güncelleme: 08.01.2021 08:21

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, dün akşam 79. yeni bölümüyle ekrana geldi. Diziye Ümit karakteriyle dahil olan Hande Soral'ın yolu Demir ile kesişti. Aşk yaşayacakları düşünülen ikilinin sahnesi ise izleyicileri ekrana kilitledi.

Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'ya Yılmaz'ın vedası damga vurdu. Diziden ayrılan Uğur Güneş'in canlandırdığı Yılmaz karakterinin cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

DEMİR VE ÜMİT İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 79. son bölüm final sahnesinde ise diziye yeni katılan güzel oyuncu Hande Soral ilk defa izleyici karşısına çıktı. Hande Soral'ın canlandırdığı Ümit Kahraman karakteriyle Demir'in yolları kesişti. Ümit hem güzelliği hem de gizemli tavrıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ümit, tam Çukurova'ya gelirken aracı arıza yapınca yardımına Demir koştu. Ümit karakterinin kim olduğu ve Demir'le arasında ne olacağı henüz bilinmiyor.

Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil olan Hande Soral, güzelliğiyle damga vurdu

DİZİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Yılmaz'ın ölümü herkesi yıktı. Demir, Züleyha'yı ayakta tutmaya çalışıp, Çocukları için güçlü olmasını sağlamak için çabaladı. Yıllar önce hem eşini hem evlatlarını kaybeden Fekeli, kısa süre içinde yeniden aynı acılarla sınanıyor. Züleyha da, Müjgan da evlatlarıyla cenazenin başında yer aldı. Cenaze namazında gözyaşları sel olup akarken, özellikle Züleyha ve Fekeli, kalplerinin bir parçasını da o mezara gömdüler.

Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil olan Hande Soral, güzelliğiyle damga vurdu
Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil olan Hande Soral, güzelliğiyle damga vurdu
Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil olan Hande Soral, güzelliğiyle damga vurdu
Haber Yorumları (1)
ADNAN YAMAN: SEVDA VE ADNANDAN OLMA BACISI OLABİLİR. . .
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