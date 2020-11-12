Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak
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Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak

12.11.2020 21:52 | Son Güncelleme: 12.11.2020 21:58
Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya bomba bir isim katılıyor. Ünlü oyuncu Hande Soral'ın dizide başrol oynayacağı belirtildi.

Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş kadrosunda yer aldığı son dönemin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya bomba bir isim daha katıldı.

TV100'ün haberine göre, ünlü oyuncu Hande Soral, dizinin başrol oyuncularından birisi olarak, etkili bir karakter ile ekibe katılıyor. Son olarak dizide Hünkar karakterini canlandıran Vahide Perçin'in ayrılık haberi gelmişti.

Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak

ADANA'YA SETE GİDECEK

Kuzey Yıldızı dizisinde rol alan İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral, yakında Adana'da ekibe katılacak. Ülkenin iki farklı ucunda farklı yapımlarda başrolde yer alan evli çift ise bir süre daha birbirlerini göremeyecek.

Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak

DİZİNİN KONUSU

Dizide aşkı için öldürmeyi göze almış "Yılmaz" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "Züleyha"nın hikayesi anlatılıyor. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "Hünkar"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan "Demir" de!

Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi.

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

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