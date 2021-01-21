Bir Zamanlar Çukurova dizisi 'Sevda Çağlayan' kimdir? Nazan Kesal kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Sevda Çağlayan karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova dizisi Sevda Çağlayan kimdir, gerçek adı nedir? Nazan Kesal kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Bir Zamanlar Çukurova Sevda Çağlayan karakterini kim canlandırıyor?
Perşembe günleri ATV'de izleyiciler karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin karakterleri merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova oyuncularından birisi olan Sevda Çağlayan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Bir Zamanlar Çukurova Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SEVDA ÇAĞLAYAN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Sevda Çağlayan karakterini "Nazan Kesal" canlandırmaktadır.
NAZAN KESAL KİMDİR?
Nazan Kesal (d. 28 Mart 1969; Köprübaşı, Manisa), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, tiyatro ve film yönetmeni.
İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamlamasının ardından yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında bitirdi.
Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşen Nazan Kesal, Tv dizileri, sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. 1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. 2004 başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalıştı. Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde master yapmıştır.
Oyuncu Ercan Kesal'la evli ve bir çocuk annesidir.
ROL ALDIĞI DİZİLER
Bir Zamanlar Çukurova - 2020 - Sevda Çağlayan
Çocuk - 2019- Asiye Karasu
Halka - 2019 - Hümeyra Karabulut
Fazilet Hanım ve Kızları - 2017-2018- Fazilet Çamkıran
Analar ve Anneler - 2015 - Muazzez
Bugünün Saraylısı: Kudret Sabancı - 2014 - Üftade
Kayıp Şehir : Cevdet Mercan - 2012 - Meryem
Bir Ömür Yetmez : İlksen Başarır - 2011 - Şükran
Aşk ve Ceza : Kudret Sabancı - 2010 - Sevgi
Hicran Yarası : Nursen Esenboğa - 2009 - Hicran
Cennetin Çocukları : Faruk Teber - 2008 - Mevlüde
Şölen : Cemal Kavsar - 2007 - Süreyya
Rüzgarlı Bahçe : Metin Günay - 2005 - Gülten
Aliye : Kudret Sabancı - 2004 - Nermin
Yadigar : Hakan Gürtop - 2004 - Kezban
Mühürlü Güller : Hakan Gürtop - 2003
Berivan : Temel Gürsu - 2002
Şara : Orhan Oğuz - 1999
Bizim Aile : Kartal Tibet - 1995
Öykülerle Yaşayanlar : Tülay Eratalay - 1994 - Dagır Dilsiz Kadın
Tatlı Betüş : Atıf Yılmaz - 1993
Süper Baba : Osman Sınav - 1993
ALDIĞI ÖDÜLLER
2006 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (İklimler)
2011 30. Uluslararası İstanbul Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Saç)
2014 25. Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Daire)