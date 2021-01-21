Bir Zamanlar Çukurova dizisi 'Sevda Çağlayan' kimdir? Nazan Kesal kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Sevda Çağlayan karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova dizisi Sevda Çağlayan kimdir, gerçek adı nedir? Nazan Kesal kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Bir Zamanlar Çukurova Sevda Çağlayan karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri ATV'de izleyiciler karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin karakterleri merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova oyuncularından birisi olan Sevda Çağlayan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Bir Zamanlar Çukurova Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SEVDA ÇAĞLAYAN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Sevda Çağlayan karakterini "Nazan Kesal" canlandırmaktadır.

NAZAN KESAL KİMDİR?

Nazan Kesal (d. 28 Mart 1969; Köprübaşı, Manisa), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, tiyatro ve film yönetmeni.

İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamlamasının ardından yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında bitirdi.

Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşen Nazan Kesal, Tv dizileri, sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. 1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. 2004 başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalıştı. Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde master yapmıştır.

Oyuncu Ercan Kesal'la evli ve bir çocuk annesidir.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Bir Zamanlar Çukurova - 2020 - Sevda Çağlayan

Çocuk - 2019- Asiye Karasu

Halka - 2019 - Hümeyra Karabulut

Fazilet Hanım ve Kızları - 2017-2018- Fazilet Çamkıran

Analar ve Anneler - 2015 - Muazzez

Bugünün Saraylısı: Kudret Sabancı - 2014 - Üftade

Kayıp Şehir : Cevdet Mercan - 2012 - Meryem

Bir Ömür Yetmez : İlksen Başarır - 2011 - Şükran

Aşk ve Ceza : Kudret Sabancı - 2010 - Sevgi

Hicran Yarası : Nursen Esenboğa - 2009 - Hicran

Cennetin Çocukları : Faruk Teber - 2008 - Mevlüde

Şölen : Cemal Kavsar - 2007 - Süreyya

Rüzgarlı Bahçe : Metin Günay - 2005 - Gülten

Aliye : Kudret Sabancı - 2004 - Nermin

Yadigar : Hakan Gürtop - 2004 - Kezban

Mühürlü Güller : Hakan Gürtop - 2003

Berivan : Temel Gürsu - 2002

Şara : Orhan Oğuz - 1999

Bizim Aile : Kartal Tibet - 1995

Öykülerle Yaşayanlar : Tülay Eratalay - 1994 - Dagır Dilsiz Kadın

Tatlı Betüş : Atıf Yılmaz - 1993

Süper Baba : Osman Sınav - 1993

ALDIĞI ÖDÜLLER

2006 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (İklimler)

2011 30. Uluslararası İstanbul Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Saç)

2014 25. Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Daire)