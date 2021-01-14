Bir Zamanlar Çukurova dizisi hangi gün, saat kaçta? 14 Ocak Bir Zamanlar Çukurova 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi hangi gün, saat kaçta? merak edilmeye başlandı.14 Ocak Bir Zamanlar Çukurova 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? arananlar arasında. r. Her hafta perşembe günü izleyicilerle buluşan dizi yayın akışında yer almadı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlanacağı yeni bölüm tarihi ise izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi hangi gün, saat kaçta? merak edilmeye başlandı. Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölüm fragmanı için geri sayım sürerken dizinin takipçilerine kötü haber geldi. Perşembe günleri takipçileriyle buluşan proje bu akşam yayın akışı içerisinde yer almadı. İşte dizi ile ilgili son gelişmeler…

BİR ZAMANLAR ÇIKUROVA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

ATV ekranlarında 80. bölümü yayınlanacak olan dizi, Perşembe akşamları saat 20:00'da izleyici ile buluşuyor. Peki, Bir amanlar Çukurova bitiyor mu?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak. 14 Ocak tv yayın akışına göre bugün Fenerbahçe Kasımpaşaspor maçı ekrana gelecek. Bir Zamanlar Çukurova 80.bölüm gelecek hafta yayınlanması bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da tüm engellere rağmen bitmeyen Züleyha ve Yılmaz aşkı, bir trafik kazası ile hüzünlü bir ayrılığa sahne oldu! Tam da Çukurova'ya barış gelmişken, sevenler sevdiklerine kavuşmuş, kaderin oyunu ile bu hikayeye dahil olanlar, saygıyla kendi kaderlerine dönmüşken, evladının hastaneye götürüldüğünü duyan Yılmaz, oraya yetişmeye çalışırken uçurumdan yuvarlandı! Can düşmanı Demir, hayatını tehlikeye atarak Yılmaz'ı kurtardı, hastaneye de yetiştirdi. Tüm Çukurova iyileşmesi için dualar etti, Yılmaz tüm sevdikleri ile de tüm düşmanları ile de helalleşti. Adeta Çukurova'da Yılmaz ve Züleyha aşkı ile yaşananların ardından bembeyaz bir sayfa açıldı! Ama kader, bir kez daha ayrılık kartını çıkardı!

Yıllar önce hem eşini hem evlatlarını kaybeden Fekeli, kısa süre içinde yeniden aynı acılarla sınanmaktadır. Kimsenin onu teselli etmeye gücü yetmez. Yılmaz'ın cenazesini Fikret üstlenir, her şeye o sahip çıkar! Züleyha da, Müjgan da evlatlarıyla cenazenin başında yer alacaktır. Tüm olan bitene Behice bile üzülmüş gibi yapar ama ona pek inanan da yoktur. Cenaze namazında gözyaşları sel olup akarken, özellikle Züleyha ve Fekeli, kalplerinin bir parçasını da o mezara gömerler. Yılmaz'ın cenazesi, duası, mevlidi ile Fekeli adına Fikret uğraşırken, Adana'da bambaşka şeyler de olacaktır. Gaffur, artık Almanya işinin sonuna gelmiştir. Gitmek için her şeyi hazırlar, hatta Demir ile bile işleri yoluna koyar. Bu arada, Adana'ya gelen Ümit, otomobili arızalanınca Demir ile tanışacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM VAR MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin 80. yeni bölüm fragmanı da ekrana gelmedi ancak dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta perşembe günü 21 Ocak'ta yayımlanması bekleniyor.