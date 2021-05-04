Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi

Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi Kanunsuz Topraklar için imajını değiştirdi. Sakalını ve bıyığını kesen başarılı oyuncu, son halini Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.

Aralık ayında ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan Uğur Güneş, Kanunsuz Topraklar dizisi için hazırlıklara başladı. Bir süredir dizi için özel bir diyet ve spor programı uygulayan yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz günlerde sohbet ettiği basın mensuplarına pandemi nedeniyle daha çok evde vakit geçirdiğini ve yeni dizisinin hazırlıklarının da sürdürdüğünü belirtti.

SAKALINI BIYIĞINI KESTİ

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Güneş, yeni imajını paylaştı. Bir Zamanlar Çukurova dizisi için sakallarını ve bıyığını uzatan yakışıklı oyuncu yeni dizisi için de sakallarını kesti. Yeni imajını Instagram hesabından paylaşan Güneş, yeni tarzıyla dikkat çekti. Oyuncunun bu imaj değişikliğinin, yeni dizisinin çekimlerinin başlayacağı ve dizi için sakalını kestiği öğrenildi. Dizinin çekim tarihi henüz net değil. Uğur Güneş'in dizide 'Davut' isimli bir madenciyi oynayacağı belirtildi.

Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu imaj değiştirdi

"SETLERİ ÖZLEDİM"

Güneş, başka bir paylaşımın da ise dizinin yönetmenliğini yapacak olan Faruk Teber'e seslenerek "Setleri özledim" notunu düştü.

Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu imaj değiştirdi

BİR MADENCİYE HAYAT VERECEK

Uğur Güneş, FOX TV'de yayınlanacak olan Kanunsuz Topraklar dizisinde, çalıştığı maden şirketinin sahibinin kızına aşık olan Davut isimli bir madenciye hayat verecek. Rolü için kondisyon tutan ve sporla kas yapan oyuncu, diyetle de vücudunu şekillendirdi.

Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu imaj değiştirdi

Dizide Davut'un aşık olduğu Gülfem karakterine ise Esra Bilgiç hayat verecek. 1930'lu yıllarda geçen dönem projesi için, İstanbul'a o yılların özelliklerini taşıyan bir plato kuruluyor.

Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu imaj değiştirdi
Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu imaj değiştirdi
Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu imaj değiştirdi
Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi
Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi
Burak Akdoğan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fahrettin Koca Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Diego Mesut Özil Caner Erkin Gökhan Gönül Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 12:03:40. #1.14#

title