Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova 85. yeni bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bugün başlıyor. ATV Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova canlı izleme linki! Bir Zamanlar Çukurova 85. bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? Yeni bölümde neler olacak?

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA CANLI İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 86. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ATV ekranlarında bu akşam 85. bölümüyle yayınlanacak. Yeni bölümün ardından 86. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Şerefli bir ölüm, şerefsiz bir ömürden iyidir!"

ZÜLEYHA HÜNKAR'IN KANINI YERDE BIRAKMAYACAK! BEHİCE'NİN SONU MU GELDİ?

İstanbul'dan gelen belgelerle şehir kulübünde Behice'nin üzerine yürüyen Züleyha, Müjgan'dan büyük tepki alacaktır. Halasına kızgın ve kırgın olsa da, Züleyha'nın ona hakaret ettiğini düşünüp tepki gösteren Müjgan, eline tutuşturulan dosya ile hayatının şokunu yaşayacaktır!

Behice ise bir an önce İstanbul'a kaçabilmek için, kulüpten çıkar! Artık Müjgan da yanında olmayınca, panikleyecek ve arkasında pek çok iz bırakacaktır!

FEKELİ VE DEMİR HÜNKAR'IN KATİLİNİN PEŞİNDE!

Müjgan, Züleyha'nın verdiği dosya ile yıkılıp, kendini yine Fikret'in kollarında teselli olurken bulacaktır. O, öğrendikleri ile halasının gerçekten Hünkar'ı öldürüp öldürmediğini düşünürken, tüm Çukurova ise dört bir yandan Behice'nin peşine düşecektir! Züleyha, Demir'in fevri davranacağını düşündüğü için durumdan Fekeli'yi haberdar eder. Ancak kulüpte olan biteni gören Şermin de koşarak Demir'e gidecektir! Yıllarca birbirleri ile düşmanlık eden Fekeli ve Demir bir kez daha Hünkar için aynı amaca koşacaklar! İkisi de Behice'yi bulup katil olduğunu itiraf ettirmek için yollara düşerler ama farklı yollar seçecektirler.

FİKRET, FEKELİ'YE ADNAN YAMAN'I OĞLU OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Hünkar'ın intikamını almak için işbirliği yapan, kayıp yarının ardından sükunet içinde ilişkilerine devam eden Fekeli ve Demir'i yeniden karşı karşıya getirecek bilgi Fikret'in itirafı olacaktır. Fikret, her ne kadar Yılmaz'ın intikamını almak için Adnan Yaman'ın mezar taşını kırdığını söylese de Fekeli'nin bu söylediğine inanmamasının arkasındaki tek gerçek: Fikret'in Adnan Yaman'ın oğlu olduğudur! Fikret, Adnan Yaman'ın çocuğu, Demir'in ise kardeşi olduğunu, Fekeli'ye itiraf edecektir! Ve bu itiraf Çukurova'da barış rüzgârının uzun sürmeyeceğinin habercisidir!

ÜMİT VE SEVDA KARŞI KARŞIYA!

Züleyha ve Demir, hem aileleri hem de şirket için pek çok başarılı iş yapıp, cemiyetin önünde birlikte yer alsalar da, Ümit ve Demir ilişkisi devam edecektir. Sevda, artık bu duruma kayıtsız kalmayacak ve Ümit'in karşısına dikilecektir. Ancak beklenmedik olaylar da kapıdadır!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha katili ortaya çıkarıyor!

DEMİR ARTIK BEHİCE'NİN KATİL OLDUĞUNDAN EMİN!

Kapıya gelen taksici Hünkar'ın katili olarak gördüğü kadının Behice olduğu söyleyince, Demir Behice'yi öldürmek için küçük konağa gidecektir! Behice'nin belki de ilk kez, yaptıklarının bedelini ödemeye bu kadar yaklaştığı ve korkudan ödünün patladığı bir an yaşanacaktır! Ancak Züleyha ve çalışanlar, Behice'yi Demir'in elinden kurtaracaktır! Artık Adana'da yaşamanın zor olduğunun farkına varan Behice, önce Müjgan ile arasını düzeltmek ister ancak Müjgan bile artık ona inanmamaktadır. Halasına bir an önce İstanbul'a gitmesinin doğru olacağını söyler.

GAFFUR BİR KEZ DAHA DEMİR İLE KARŞI KARŞIYA!

Behice, tüm olan bitene ve Demir'den korkusuna rağmen, Gaffur'u sıkıştırmaya devam edecektir. Zaten 5 kuruş parası da olmadığından elinde kalan tek koz, katil olduğunu ilan edeceği tehdidi ile Gaffur'u eve alışveriş yapmaya ve işlerini gördürmeye çalışmasıdır. Ancak Saniye bu durumu fark edecektir! Evde bir süre dikkatini toplayamayan Saniye, daha sonra duruma el koyacaktır. Durumu çözmek için de Gaffur'u Demir'in karşısına çıkaracaktır!

FİKRET VE MÜJGAN'IN ARASINDA OLANLARA FEKELİ DAHİL OLUYOR!

Müjgan ve Fikret'i öpüşürken gören Fekeli, gidişattan hiç memnun olmayacaktır. Aşkın önünde bir şeyin duramayacağını çok iyi bilen Fekeli, ikisini adeta gözetim altına alacaktır. Fekeli'nin korkuları Fikret'i de endişelendirip, kararlarını sorgulamasına neden olur ama bir yandan da ateş bacayı sarmıştır! Müjgan aşkı ile hata yapmama korkusu arasında mücadele ederken, Fikret de aşık olmaması gerektiğine kendini ikna etmeye çalışacaktır.

SEVDA DA BEHİCE'YE KARŞI BİR DELİL BULUYOR!

Ümit'in oturduğu evde kalan eşyalarını almak üzere kapıya kadar giden Sevda, kapıda Demir'in otomobilini görüp şaşıracaktır. Ama asıl şaşkınlığını, komşu kadının Hünkar'ın cenaze günü kapıdan çıkan birinin gördüğünü anlatması ile yaşayacaktır.

DEMİR, ÜMİT İÇİN ZÜLEYHA'DAN VAZ MI GEÇECEK?

Sevda öğrendiklerinin şoku ile kapıyı çalmadan geri dönecektir. İçeride ise Ümit ve Demir, Demir'in hediyesi için kutlama yapıyordur. Artık iki taraf için de durum zorlaşmıştır. Ümit, bir oyunun içinde aşık olmuş, Demir ise Züleyha'dan vazgeçmem derken, kendini yeni bir aşk içinde bulmuştur. Olaylar şimdi gittikçe daha fazla karışacaktır.

HÜNKAR'IN BULDUĞU DELİLLERİ ŞİMDİ ZÜLEYHA BULUYOR!

Tüm şehir, Demir'in Behice'yi öldürmeye kalktığını konuşurken, Züleyha da delil toplamaya devam edecektir. İstanbullu komiser, Hünkar'ın ulaştığı dosyalara ulaştığında, artık Behice için yolun sonu görünecektir. Züleyha, elinde dosya ile Behice'nin üzerine yürüyecek ve katil olduğunu bildiğini tüm Adana'ya ilan edecektir. Halasına tavır almış olsa da, Müjgan Züleyha'ya karşı durmak için bu fırsatı kaçırmayacak ve iki kadın yine gerilecektir.