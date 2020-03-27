Bir Zamanlar Çukurova 62. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 61. bölüm izle
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Bir Zamanlar Çukurova 62. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 61. bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova 61. bölüm Perşembe günü ekrana geldi. Heyecanla beklenen 62. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Züleyha, Demir'i vurmuş ve hapse girmişti. Hünkar'ın yakarmalarına rağmen Demir, Züleyha'nın aleyhine ifade verir ve artık çocuklarının annesinin hapisten çıkması imkansızdır. Bir Zamanlar Çukurva son bölümde neler oldu?

27.03.2020 09:01 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:07
Bir Zamanlar Çukurova 62. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 61. bölüm izle

Müjgan'ın son hamlesi sadece Yılmaz ile Zülayha'yı koparmamış, aynı zamanda çocukları da annesinden etmiştir. Diğer yandan Yılmaz'ın aşkına karşılık vermemesi de onu yiyip bitirir ve hayatına son vermek ister. Hünkar, Yılmaz ve Fekeli'nin tüm çabaları Züleyha'nın hapisten çıkmasına yöneliktir. Bir Zamanlar Çukurova 61. bölüm ve 62. yeni bölüm hakkında detaylar haberimizde.

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full izle...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 62. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

ATV ekrankarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 61. son bölüm ile Perşembe akşamı izleyen karşısındaydı. Züleyha'nın hapiste kalması için olmadık sözler sarfeden Demir, annesi Hünkar, Fekeli ve Yılmaz'ın öfkesine maruz kalır. Bir Zamnlar Çukurova 62. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayımlanmadı, fragman paylaşıldığı anda habermizden takip edebilirsiniz.

61. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hünkar, yaptıkları nedeniyle pişmanlık yaşamaya başlamıştır ve Demir mahkemede Züleyha'yı kurtarsın diye binbir dil dökecektir. Demir, son ana kadar hareket etmez ama sonrasında mahkeme salona gelir. Hünkar, Fekeli, Yılmaz, tüm konak ahalisi ve hatta Savcı Jülide nefesini tutarak Demir'in ifadesini bekler. Demir, hakime, Züleyha'ya ne kadar büyük bir aşk beslediğini anlatacaktır. Ancak anlattıkça salondaki havaya da onun duygularına da yaşanan onca yılın tüm olaylarının ağırlığı dolacaktır. Mahkeme salonu, dava konusunu iyice içinden çıkılmaz bir hale getirecek bir olaya daha şahitlik edecektir!

Konakta, mahkemeden gelecek haber beklenir. Ancak özellikle Adnan, annesini çok özlemiştir. Hane halkı seferber olsa da, küçük çocuk annesini bulmak için en sonunda kendi başına çare arayacaktır!

Yılmaz, Züleyha'nın mahkemesindeyken, oğlunu halası Behice ile birlikte çiftlikteki küçük konağa, kendi evlerine yollayan Müjgan, yaptıklarının vicdan azabı ile aldığı kararı uygulayacaktır. Müjgan, oğluna ve Yılmaz'a bir mektup bırakarak bileklerini keserek, hayatına son vermek isteyecektir.

Yılmaz, Züleyha'yı kurtarmak için adeta mahkeme ile cezaevi arasında mekik dokumaya başlayacaktır. O mahkeme salonunda yine hepsinin hayatını alt üst edecek gelişmeler yaşanırken,Müjgan da yine yer yerinden oynatacak gelişmelere imza atar. Yılmaz, henüz bilmese de Müjgan ona ve oğluna bir mektup bırakarak yaşamına son vermeye kararlıdır. Ancak Yılmaz'ın alacağı tek mektup Müjgan'dan gelen olmayacaktır, Yılmaz'ın kalbini derinden yaralayan bir mektup daha vardır.

Bir Zamanlar Çukurova 62. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 61. bölüm izle

Haberin Videosu:

Bir Zamanlar Çukurova'nn 62. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

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