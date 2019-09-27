Bir Zamanlar Çukurova 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 37. son bölüm izle

27.09.2019 08:29

Atv'nin Perşembe günü ekrana getirdiği rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 37. son bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Heyecan fırtısına içinde geçen son bölüm sonrasında Bir Zamanlar Çukurova 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Geçen bölümde vurulan Fekeli, ameliyata alınmıştı. Fekeli, ölümcül tehlikeyi atlattı. Şimdi soru sorma zamanı Müjgan'daydı.

Bir Zamanlar Çukurova son bölümde hapisteki Demir, Gaffur'un ziyareti ile Yılmaz'ın küçük konağa taşınacağını öğrenir. Bundan dolayı hapisten dışarı çıkmak için kendini bıçaklar. Acil olarak hastaneye kaldırılır. Yılmaz ise Züleyha'ya Gülten ile mesaj gönderip buluşmak ister.

Yılmaz ile Züleyha harabelerde gizlice buluşurlar. Yılmaz, Züleyha'ya herşeyi öğrendiğini ve ondan kendisini affetmesini ister. Züleyha ise zamanından Yılmaz'ı ikna etmek herşeyi denediğini söyler. Tam bu sırada hastaneden yaralı olarak kaçan Demir gelir. Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle bağlantısı haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova son bölümü izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Heyecanla izlenen dizinin final sahnesi sonrasında yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Fakat 38. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin son bölümü ve fragmanını aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMÜ VE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Öğrendiklerinden sonra Hünkar'ı öldürmek için harekete geçen Yılmaz, araya giren Fekeli'yi vuruyor.Müjgan ameliyathanede Fekeli'yi hayata döndürmeye çalışırken, kader Yılmaz ve Demir'i de bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Üstelik bu kez üzerlerinde demir parmaklıklar var!

Şermin ile yakınlaşmak için her fırsatı değerlendiren Hatip en sonunda onu, yazlık evine götürüyor. Hatip ve Şermin arasındaki samimiyet git gide artarken, kendisine atılan iftiranın hesabını sormak için Cengaver de oraya gider ve silahlar çekilir!

Aynı gün, Cengaver'in oğlunun sünneti var! Ve Adana'nın tüm ileri gelenleri düğün sahibi olarak Cengaver'i beklerken, oğlu da babasının ve getireceği bisikletin yolunu gözlüyor!

Hünkar'ın yalanları ve tehditleri ile değişen kader kartları bu hafta yeniden dağılıyor! Züleyha'nın onu ölümden kurtarmak için, kendi hayatından vazgeçerek Demir ile evlendiğini öğrenen Yılmaz, şimdi kendini affettirmek istiyor.

Kalbini Müjgan'a açtığını, Züleyha'yı unuttuğunu düşünürken, şimdi her şey alt üst oluyor! Ne yapıp ediyor, Züleyha ile buluşuyor!

Bir Zamanlar Çukurova'da bütün aşklar yeni sınavlardan geçecek. Fekeli, Hünkar'ın sandığı kişi olmadığını öğrenince, "kızgınlığım geçer, kırgınlığım geçmez" diyecek.

Demir, Züleyha'nın bir gün kendisini sevmesi için, şimdi başkasını severken bile ondan vazgeçmeyecek.

Yılmaz, Müjgan'a kalbini açmışken, şimdi Züleyha için de yanıyor!

Züleyha, nihayet Yılmaz'ın karşısında! Ama Yılmaz henüz, oğlunun babası olduğunu bilmiyor. Üstelik karnında bir de Demir'in çocuğu var!

Müjgan ise herkese karşı durup sevdiği Yılmaz'ı kalbi başkasına aitken de sevmeye devam edebilecek mi?