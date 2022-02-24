Bir Zamanlar Çukurova 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Yayınlandığı her akşam reyting oranlarıyla zirvede yer alan Kanal D'nin sevilen dizilerinden olan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen dizi fragmanını herkes aratıyor. Yeni bölümün ilk fragmanı yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova 126. Bölüm fragmanı izle!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hakani kumpastan sağ çıkmayı başarıyor

Hakan, kendisine kurulan kumpastan sağ kurtulmayı başarır ancak bu kez Züleyha'nın sorularıyla karşı karşıya kalır. Şüphenin pençesine düşen Züleyha, Hakan'la arasına mesafe koyarken, Hakan kendisini öldürmeye çalışan düşmanını aramaya koyulur.

Abdülkadir'in katil olduğu Çukurova'da yayılıyor

Fikret, herkesin içinde Fekeli'nin katilinin Abdülkadir olduğunu ilan eder. Olay yaratan itirafın ardından Abdülkadir için Çukurova'da barınmak zor hale gelir. Çukurova halkı Fikret'in sözlerine itimat eder ancak Abdülkadir'in hapsi boylaması için kanıta ihtiyaç vardır.

Fikret Beyrut'ta Mehmet'i araştırıyor

Züleyha, Mehmet'in kendisinden bir şeyler sakladığına emin olur. Bunun üzerine Fikret, Beyrut'a giderek Mehmet Kara'yı araştırır. Mehmet'in aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu düşünen Fikret, ele geçirdiği bilgilerle büyük sırrı çözer.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 126. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova 126. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU NEDİR?

Bir Zamanlar Çukurova, TIMS&B imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı aşk, dram, aksiyon ve tarihi türdeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı ve Hülya Darcan yer almaktadır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.

Hakan Gümüşoğlu/Mehmet Kara (İbrahim Çelikkol): Lojistik bir firmanın sahibidir.

Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.

Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.

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