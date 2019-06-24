Bir YouTuber, PewDiePie ile İlgili Videoları Yüzünden İşinden Oldu

YouTuber Isaiah Photo, bir müşterisi kendisinin PewDiePie T-Series savaşı konusunda videolar yaptığını öğrendikten sonra bir iş fırsatını kaybettiğini söylüyor. Tam zamanlı serbest bir fotoğrafçı olan Isaiah, Felix Kjielberg (PewDiePie) ile herhangi bir ilişkisi olmadığını söylerken, bu durum sebebiyle onu da suçlamıyor.

Amatör YouTuber, kanalını kullanarak profesyonel olarak yaptığı işin reklamını asla yapmadığı, iki olayı birbirine hiç karıştırmadığı söylerken müşterisinin kanalı kendi keşfettiğini ve çalışmama kararı aldığını belirtiyor. Müşterinin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Dürüst olmak gerekirse, PewDiePie'ın ırkçı ve Yahudi karşıtı olduğunu söyleyen birçok kişi olduğu için onunla ilgili endişelerimiz vardı. Lucasfilm ve dolayısıyla da onun baba şirketi Disney ile ilişkilerimiz var ve bu yüzden mevzubahis YouTuber ile sözleşmeyi iptal ettik."

Diğer insanların da Isaiah'a Yeni Zelanda olayından sonra PewDiePie hakkında konuşmayı bırakmasını söylediği biliniyor. Hatırlayacak olursak, geçtiğimiz aylarda Yeni Zelanda'nın Christchurch bölgesinde bulunan camilerde 50 kişiyi katletmeden önce terörist, "PewDiePie'ya abone olun" sözlerini kullanmıştı. Ardından da Birleşik Krallık'ta bazı okullara Nazi swastikalarıyla beraber "Sub 2 PewDiePie" yazıları yazılmıştı.

İsaiah, bu suçlamaların ve e-postaların aklını başından aldığını ve bu olayların asıl sorumlusunun PewDiePie değil, medya olduğunu söyledi.