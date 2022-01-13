Bir yılda 505 yangına müdahale ettiler

Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin, 2021 yılında 505 yangını müdahale ettiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, şehir merkezinde bulunan iki istasyon ile yangınlara ve kazalara anında müdahale eden Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2021 yılında 96'sı bina yangını, 242 tarım yangını, 11 orman yangını olmak üzere 505 yangına müdahale etti.

Yangınların dışında birçok olaya da müdahale eden Kütahya Belediyesi İtfaiye erleri, 2021 yılı içerisinde 315 hayvan kurtarma, 66 trafik kazası, 29 insan kurtarma vakası olmak üzere 449 muhtelif kaza ve kurtarma müdahalesinde bulundu. - KÜTAHYA