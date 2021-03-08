ANTALYA KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE TARTIŞMA
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ANTALYA KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE TARTIŞMA

08.03.2021 21:21 | Son Güncelleme: 08.03.2021 21:42

'Bir yılda 303 kadın öldürüldü, kimse bu rakamlara alışmasın' (2)Antalya Kadın Platformu üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Kazım Özalp Caddesi'nde bulunan Attalos Heykeli önünde basın açıklaması yaptıktan sonra Atatürk Caddesi üzerinde yer alan Üçkapılar önünde yapılacak...

'Bir yılda 303 kadın öldürüldü, kimse bu rakamlara alışmasın' (2)

Antalya Kadın Platformu üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Kazım Özalp Caddesi'nde bulunan Attalos Heykeli önünde basın açıklaması yaptıktan sonra Atatürk Caddesi üzerinde yer alan Üçkapılar önünde yapılacak basın açıklamasına doğru giderken, grup içine giren bir erkek slogan atınca tartışma yaşandı. Gruptaki kadınlardan biri, erkeğin slogan atmasının ardından "Ne işin var kadınların ortasında, kadınların ortasında ne yapıyorsun, kadın eyleminde ne işin var" diye tepki gösterdi. Polis ekipleri, erkeği grup içerisinden alarak uzaklaştırdı.

AÇIKLAMANIN ARDINDAN HALAY ÇEKTİLER

Yaşanan olayın ardından Atatürk Caddesi'nde yer alan tarihi Üçkapılar'a gelen Antalya Kadın Platformu üyesi kadınlar, burada bir süre slogan attı. Grup basın açıklamasının ardından Attalos Heykeli önüne yürümek istese de polis ekipleri, yürüyüş izinlerinin olmadığını belirtmesiyle kadınlar bir süre daha slogan atıp, halay çektikten sonra dağıldı.

ANTALYA KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE TARTIŞMA
ANTALYA KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE TARTIŞMA
ANTALYA KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE TARTIŞMA
ANTALYA KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE TARTIŞMA
ANTALYA KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE TARTIŞMA
ANTALYA KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE TARTIŞMA
ANTALYA KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE TARTIŞMA
ANTALYA KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE TARTIŞMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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