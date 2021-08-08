Bir yangın da Dalaman'da başladı
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Bir yangın da Dalaman'da başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir yangın da Dalaman'da başladı Muğla'da günlerdir devam eden orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi.

Bir yangın da Dalaman'da başladı

MUĞLA - Muğla'da günlerdir devam eden orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Muğla'dan bir yangın haberi de Dalaman'dan geldi. İlçeye bağlı Şerefler Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın başladı.

Muğla yangınlarla boğuşmaya devam ediyor. Muğla il genelinde halen Yatağan, Milas, Menteşe, Köyceğiz ve Seydikemer'deki orman yangınları devam ederken bir üzücü yangın haberi daha geldi. Dalaman ilçesi Şerefler Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda da yangın başladı.

Şerefler Mahallesi Kuzmuar mevkiinde başlayan yangına karadan ve havadan müdahale başladı.

Bir yangın da Dalaman'da başladı
Bir yangın da Dalaman'da başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mete Sönmez

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