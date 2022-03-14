Bir Varmış Bir Yokmuş filmi oyuncuları kim? Bir Varmış Bir Yokmuş konusu nedir, hangi kanalda?

Bir Varmış Bir Yokmuş filmi oyuncuları kim, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Filmin yönetmenliğini İlksen Başarır üstlenirken, daha önceki projelerde olduğu gibi senaryo yine Mert Fırat ve Başarır ikilisine ait. Bir Varmış Bir Yokmuş konusu nedir, hangi kanalda?

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ KONUSU

Anaokulu öğretmeni olan Nehir, bir gün tesadüfen bir şarkı dinler ve dinlediği şarkı genç kadını derinden etkiler. Nehir şarkıyı o kadar çok beğenir ki notaların ardından, şarkıyı yapan müzisyenin peşine düşmeye karar verir... Yolun sonundaysa şarkının sahibi olan Ozan'ı bulur. Ama Ozan hayatında yaşadığı derin bir travma yüzünden ve adeta çıkmaz bir sokak gibidir... Bir tarafın kararlılığı ile diğer tarafın bocalamaları arasında sıkışıp kalan bu ilginç aşk hikayesi, acaba mutlu sonlu bir masala bağlanbilecek midir...

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ OYUNCULARI

Mert Fırat

Melisa Sözen

Hare Sürel

Mustafa Uzunyılmaz

Göktay Tosun

Judith Lieberman

Derya Durmaz

Onur Şirin

Anıl Altınöz

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