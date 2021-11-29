Bir Twitch yayıncısı canlı yayın sırasında mağaza soygununa tanık oldu
San Francisco sokaklarında gece yayınları yapan JamonitMack kullanıcı adlı Mack Lino, canlı yayın yaptığı sırada bir mağaza soygununa tanık oldu. Olay yerinden uzaklaşan yayıncı polisi arayarak ihbarda bulundu.
Twitch yayıncısı JamonitMack, canlı yayında geceleri San Francisco sokaklarını keşfediyordu, ancak yayını sırasında sokakta yürürken bir hırsızın mağazayı soymaya çalıştığını fark etti ve yürümeye devam etti.
Sokakta Twitch yayınları yapan yayıncılar, yabancılar tarafından tacize uğramak, kavgaya karışmak, sarhoş bir adam tarafından kovalanmak gibi birçok olay yaşamaktadır. En son olarak ise Twitch yayıncısı JamonitMack, bir mağaza soygununa denk geldi ve müdahale etmeden oradan uzaklaştı.
JamonitMack adlı Twitch yayıncısının 27 Kasım'daki yayını sırasında yerel bir marketin önünden geçerken bir hırsızın marketi soymasına tanık oldu ve, "Bu adam ne yapıyor? Bu adam dükkana mı giriyor?" dedi. Olay yerinden uzaklaşan yayıncı hemen polisi arayarak ihbarda bulundu. Yayıncı, mağazanın sahibini tanıdığını ve sık sık oradan alışveriş yaptığını söyledi.
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Yayını sırasında karşılaştığı mağaza soygununu polise bildirdikten sonra canlı yayınını aniden kapattı. Yayını sonlandırdığından beri, sosyal medyada yaşananlar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.
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