Bir Twitch yayıncısı canlı yayın sırasında mağaza soygununa tanık oldu

Twitch yayıncısı JamonitMack, canlı yayında geceleri San Francisco sokaklarını keşfediyordu, ancak yayını sırasında sokakta yürürken bir hırsızın mağazayı soymaya çalıştığını fark etti ve yürümeye devam etti.

MÜDAHALE ETMEDEN UZAKLAŞTI

Sokakta Twitch yayınları yapan yayıncılar, yabancılar tarafından tacize uğramak, kavgaya karışmak, sarhoş bir adam tarafından kovalanmak gibi birçok olay yaşamaktadır. En son olarak ise Twitch yayıncısı JamonitMack, bir mağaza soygununa denk geldi ve müdahale etmeden oradan uzaklaştı.

DAHA ÖNCE ALIŞVERİŞ YAPTIĞI MARKETTİ

JamonitMack adlı Twitch yayıncısının 27 Kasım'daki yayını sırasında yerel bir marketin önünden geçerken bir hırsızın marketi soymasına tanık oldu ve, "Bu adam ne yapıyor? Bu adam dükkana mı giriyor?" dedi. Olay yerinden uzaklaşan yayıncı hemen polisi arayarak ihbarda bulundu. Yayıncı, mağazanın sahibini tanıdığını ve sık sık oradan alışveriş yaptığını söyledi.

CANLI YAYINI ANİDEN SONLANDIRDI

Yayını sırasında karşılaştığı mağaza soygununu polise bildirdikten sonra canlı yayınını aniden kapattı. Yayını sonlandırdığından beri, sosyal medyada yaşananlar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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