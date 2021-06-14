Bir tarafta zehirli yılanla konuşanlar, bir tarafta yılanı taşlayanlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bir tarafta zehirli yılanla konuşanlar, bir tarafta yılanı taşlayanlar

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Haberler | Güncel

Bir tarafta zehirli yılanla konuşanlar, bir tarafta yılanı taşlayanlar Sıcaklar arttı, Adıyaman'ın pek çok noktasında yılanlar ortaya çıktı Adıyaman'da bir tarafta zehirli iki engerek yılanıyla konuşan adam, diğer tarafta gördükleri yılanı taşlayan vatandaşlar kameralara yansıdı.

Bir tarafta zehirli yılanla konuşanlar, bir tarafta yılanı taşlayanlar

Sıcaklar arttı, Adıyaman'ın pek çok noktasında yılanlar ortaya çıktı

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir tarafta zehirli iki engerek yılanıyla konuşan adam, diğer tarafta gördükleri yılanı taşlayan vatandaşlar kameralara yansıdı.

Adıyaman Çelikhan arasında bulunan Uzunköy kırsalında kayalıkların arasında 3'er metrelik 2 adet zehirli engerek yılanını fark eden Hüseyin Taş, yılanlarla sohbet etti. Yılanlarla konuşurken cep telefonuyla bu anları kaydeden Taş, "Aslanım benim, paşa", "Biraz yürü la kırmızı", "Maşallah...Olum sen de gitsene, sen niye burada kaldın" gibi cümleler kurarak yılanlarla konuştu. Siyah ve kırmızı renkteki iki engerek yılanına zehirli olmasına rağmen zarar vermeden onlarla sohbet etti.

Diğer taraftan ise Adıyaman Gürlevik Mesire alanındaki kapalı alanın çatı kısmında vatandaşlar yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda yılan gördü. Yılandan korktukları gerekçesiyle vatandaşlar yılanı taşlayarak aşağı düşürmeye çalıştı. Yılan, yuttuğu kuşları korkudan tekrar çıkarttı. Vatandaşlar yılana zarar veremeden yılan boruların arasında kayboldu.

Adıyaman Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesi Sokucak mevkiinde ise iki yılanın dansları vatandaşlar tarafından görüntülendi. Vatandaşlar iki yılanın sarmaş dolaş halini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yılanlar daha sonra kayalıkların arasında kayboldu.

Bir tarafta zehirli yılanla konuşanlar, bir tarafta yılanı taşlayanlar
Bir tarafta zehirli yılanla konuşanlar, bir tarafta yılanı taşlayanlar
Bir tarafta zehirli yılanla konuşanlar, bir tarafta yılanı taşlayanlar
Bir tarafta zehirli yılanla konuşanlar, bir tarafta yılanı taşlayanlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Turan Muharrem İnce Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Rıza Çalımbay Merih Demiral Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bir tarafta zehirli yılanla konuşanlar, bir tarafta yılanı taşlayanlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 21:48:01. #1.13#

title