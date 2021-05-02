Bir süredir hastalıkla mücadele eden Seren Serengil'in son hali hayranlarını üzdü
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Bir süredir hastalıkla mücadele eden Seren Serengil'in son hali hayranlarını üzdü

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Fazla kilolarından şikayetçi olduğu için mide ameliyatı geçiren ve daha sonra Dumping Sendromuna yakalanan Seren Serengil'in son hali görenleri şoke etti. Gittikçe kilo kaybeden Serengil'in vücudunda sadece 4 kg yağ kaldı. 46 Ünlü sunucusu ise bu zor günleri tatil yaparak aşmaya çalışıyor.

Bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil, sosyal medyada yeni fotoğraflarını paylaştı. Serengil'in son görüntüsü takipçilerinin gündemindeydi. Paylaşımında evde olmadığı görülen Serengil'e yorum yağınca, ünlü sunucu raporunun olduğunu söyledi. Bu sebeple şehirler arası yolculuk yapabildiğini söyleyen Serengil'in, boyunu photoshop'la uzatması da gözden kaçmadı.

"VÜCUDUMDA 4 KG YAĞ KALMIŞ"

Bazı takipçileri zayıflığının çok çirkin olduğunu söyleyince Serengil bu yorumlara sessiz kalmadı ve şu yanıtı verdi: "Elimde değil 4 kg yağ kalmış ve bu çok tehlikeli, yiyorum da ama zayıflıyorum. Allah yardım etsin yapacak bir şeyim yok bir yandan çalışmak zorundayım, koşturuyorum dinlenmiyorum da. Şimdi buraya gelmesem bu tekne en az üç ay bitmez mecburum ben de bayılmıyorum ama işte ben her işimin başında durmak zorundayım."

Bir süredir hastalıkla mücadele eden Seren Serengil'in son halini görenler şaştı kaldı

"46 KİLOYA DÜŞTÜM"

Bir süredir Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programında sunuculuk yapan Seren Serengil'den sağlık sorunları yaşadığını duyurmuştu. Serengil, paylaşımında, "Sevgili canlarım, o kadar merak edenim ve sevenim varmış ki insan hastayken en çok ihtiyacı olan şey buymuş... Ben maalesef büyük sağlık sorunları yaşıyorum. Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi. 46 kiloya düştüm ve vermeye devam ediyorum... Geri dönüşüm ameliyatına vücut hazır mı, şu aşamada kaldırır mı vücut. Bunun kararı için salı günü tekrar tetkiklerim yapılacak" demişti.

Bir süredir hastalıkla mücadele eden Seren Serengil'in son halini görenler şaştı kaldı

Serengil, sözlerine; "Bazen aylarca yoğun bakımda kalabiliyormuşuz. Tehlikeli ve zor bir süreç ama öte yandan da olmasam yaza çıkmazmışım... Dualarınızla yine bunu da atlatacağım. İyiyim. Dinleniyorum, serum takılıyor. İyi olacağım İnşallah..." diye devam etmişti.

Bir süredir hastalıkla mücadele eden Seren Serengil'in son halini görenler şaştı kaldı

DUMPİNG SENDROMU NEDİR?

Midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen 'Dumping sendromu', midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir.

Bir süredir hastalıkla mücadele eden Seren Serengil'in son halini görenler şaştı kaldı
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Seren Serengil'in son hali hayranlarını üzdü
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