Bir süredir ekranlarda görünmeyen Seren Serengil, son durumunu anlattı

Bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil, ekranlarda görünmüyordu. Hayranları merak edince Serengil, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 8 günlüğüne tatile çıktığını söyleyen Serengil, hastalığıyla ilgili, "Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum. Yemek yediğim anda yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beyne oksijen gitmiyor" ifadelerini kullandı.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği için Söylemezsem Olmaz programına ara veren Seren Serengil, son durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendirdi.

Yapımcısından 8 günlüğüne izin aldığını söyleyen Seren Serengil, önce Bodrum'a ardından da Fethiye'ye geçeceğini belirtti. Koronavirüs pandemisi nedeniyle de iyice bunaldığını ifade eden Serengil, "Bu süreçte hastalığı ilaç içerek geçiremiyorsun. Temiz havaya, değişikliğe ihtiyacı oluyor insanın. Önümüzdeki pazartesi veya salı döneceğim. 46 kiloya kadar düştüm. Sürekli istifra ediyorum. Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum. Hamilelikten sonra çok kilo almıştım, devamı gelecek diye korktum. Yemek yediğim anda yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beyne oksijen gitmiyor. Acayip bir sistem yani" dedi.

DUMPING SENDROMU NEDİR?

Dumping Sendromu, midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen ve midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir.

Genellikle yemek yedikten 10 ile 30 dakika sonrası karın ağrısı, ishal, kusma, çarpıntı ve kramp gibi şikayetlere neden olabilen dumping sendromu mide çıkışındaki kasların iptal edilmesi nedeniyle midedeki besinlerin kontrolsüz bir şekilde ince bağırsaklara boşalması sonucu oluşur. Bu durum ani ve çok hızlı bir şekilde gelişir ve çoğunlukla şeker içeren yiyeceklerin tüketilmesinden sonra ortaya çıkar.