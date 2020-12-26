Bir süredir birlikte olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, öpüşme görüntüleri hakkında konuştu

Survivor'da elendikten sonra aşk yaşamaya başlayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, yayınladıkları YouTube videosunda ilişkilerini uzun süre neden gizlediklerini ve öpüşme videolarının detaylarını anlattı.

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de mücadele eden 29 yaşındaki Barış Murat Yağcı ile 22 yaşındaki Nisa Bölükbaşı, temmuz ayında final yapan yarışma sonrası sevgili oldu. Haklarındaki aşk iddialarını sürekli yalanlayan ikili, öpüşme videoları ifşa olunca aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı.

"İLİŞKİYİ NİSA'NIN AİLESİ İSTEDİ DİYE GİZLEDİK"

Çift, YouTube kanallarından yayınladıkları soru-cevap videosunda ilişkileri hakkında merak edilen soruları yanıtladı. İlişkileri neden gizlediklerinden bahseden yakışıklı oyuncu, "Nisa'nın ailesi kendi içinizde yaşayın dışarıya çok fazla gözükmeyin demişti. Böyle bir şey istediği için bende normal karşıladım ve koruma içgüdüsüyle yaklaştım" ifadelerini kullandı.

İlişkilerinin yarışmada başlamadığını söyleyen Yağcı, "Yarışmadan sonra çok zaman geçirdik ve kendimizi sürekli konuşurken bulduk" dedi.

"ÖPÜŞME VİDEOSUNDA ŞEKER YEMEK OYUNU OYNUYORDUK"

İlişkilerini ortaya çıkaran öpüşme videoları hakkında ilk kez açıklama yapan Nisa Bölükbaşı, "Yazın çekilen bir videoydu ve orada oyun oynuyorduk. Uzun tırtıl şekeri çift olarak yemeğe çalışıyorduk" ifadelerini kullandı.

Barış Murat Yağcı ise "Ben oradaki herkese insan olarak güveniyordum. Benim arkadaş ortamımda kimseden gizli saklım yok ve zaten herkes ilişkimizi biliyor rahatlığı vardı. Oradan bu videonun çıkacağını hiçbir zaman düşünmüyordum. Bir videonun ve fotoğrafın izin olmaksızın paylaşılması bir suçtur. Bu videoyu benim bir arkadaşım paylaşması beni daha çok yıprattı" şeklinde konuştu.