''Bir Sevda Hikayesi'' adlı eserin yazarı kimdir?

''Bir Sevda Hikayesi'' adlı eserin yazarı kimdir?
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"Kim Milyoner Olmak İster sorusu" denince akla sadece bilgi değil, aynı zamanda dikkat ve kültürel birikim gerektiren sorular geliyor.

Bu kapsamda dikkat çeken sorulardan biri şu şekilde: "Bir Sevda Hikayesi adlı eserin yazarı kimdir?" Bu "Kim Milyoner Olmak İster sorusu", Türk edebiyatı ile ilgilenenlerin aşina olduğu bir yazarı gündeme getiriyor.

'BİR SEVDA HİKAYESİ' ADLI ESERİN YAZARI KİMDİR?

A) Reşat Nuri Güntekin

B) Halid Ziya Uşaklıgil

C) Kemal Tahir

D) Orhan Kemal

Doğru Cevap: B şıkkıdır.

'Bir Sevda Hikayesi' adlı eserin yazarı kimdir?

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