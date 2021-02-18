Bir Şansım Olsa programı kurgu mu, gerçek mi? Bir Şansım Olsa programının formatı nedir? Bir Şansım Olsa sunucusu kimdir?

Show TV'de ekranlara gelen Bir Şansım Olsa programı hakkında Bir Şansım Olsa programı kurgu mu, gerçek mi? sorusu sık sık soruluyor. Peki, Bir Şansım Olsa programının formatı nedir? Merakla izlenen Bir Şansım Olsa'nın sunucusu kimdir? Ayşegül Günay kimdir? Program hakkında merak edilen soruların yanıtları haberimizde...

SHOW TV'de ekranlara gelen Bir Şansım Olsa programı merak edilmeye başlandı. Bir Şansım Olsa konusu nedir ve formatı ne olacak gibi araştırmalar yapanlar Bir Şansım Olsa programına nasıl konuk olunur ve başvuru nereden yapılır gibi araştırmalar artmaya başladı. Bir Şansım Olsa formatı nedir ve sunucu kim olacak? Bir Şansım Olsa yeni bölüm izle gibi tüm detaylar haberimizde yer alıyor... İşte tüm detaylar...

BİR ŞANSIM OLSA FORMATI, KONUSU NEDİR?

Programda pişmanlığı ve keşkeleri olan kişilerin bu pişmanlıklarını telafi etmeleri ele alınacak. Gerçek hikayelerin işleneceği programda dargınlıklar son bulacak.

BİR ŞANSIM OLSA KURGU MU, GERÇEK Mİ?

Sunuculuğunu ünlü oyuncu Ayşegül Günay'ın, yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği "Bir Şansım Olsa", pişmanlık duyanlara kapılarını açacak. İkinci bir şans isteyenlerin başvuracağı, 'keşke'lerine çözüm arayacağı programda, gerçek yaşanmış hikayelerin kahramanları ekranda yüzleşecek.

"Zaman makinesine girip, hayatınızla ilgili neyi değiştirmek isterdiniz?" sorusuna cevap arayan, geçmişlerinde pişmanlıklar ve hayal kırıklıkları olanlar bu programda bir şans daha isteyecek.

BİR ŞANSIM OLSA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

"Bir Şansım Olsa", 16 Ocak Cumartesi'den itibaren her Cumartesi-Pazar saat 13.00'te Show TV'de.

BİR ŞANSIM OLSA SUNUCUSU KİMDİR?

Programın sunuculuğunu ünlü oyuncu Ayşegül Günay üsteleniyor.

AYŞEGÜL GÜNAY KİMDİR?

Ayşegül Günay 9 Kasım 1969 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

Kameralar karşısına ilk kez 2006 yılında yayınlanan Kaybolan Yıllar adlı dizide canlandırdığı Niran karakteri ile geçmiş daha sonra; Eşref Saati, Derman, Küçük Kadınlar, Osmanlı Cumhuriyeti, Aile Saadeti, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Sümela'nın Şifresi: Temel, Moskova'nın Şifresi: Temel, Asla Vazgeçmem gibi yapımlarda rol almıştır.

Evli ve ikiz iki erkek çocuğu olan Ayşegül Günay şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Zöhre karakterine hayat vermektedir. Ayşegül Günay, 1.60 metre boyunda, 57 kilo ve Akrep burcudur.

Ayşegül Günay'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Zöhre) (TV Dizisi)

2019 – Şuursuz Aşk (Sinema Filmi)

2019 – Verda (Adalet) (TV Dizisi)

2018 – Çukurdere (TV Dizisi)

2018 – Bir Mucize Olsun (Esma) (TV Dizisi)

2017 – Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel (Şehriye) (Sinema Filmi)

2016 – Oflu Hoca'nın Şifresi 2 (Emine) (Sinema Filmi)

2015 – Asla Vazgeçmem (Aytül) (TV Dizisi)

2012 – Moskova'nın Şifresi: Temel (Şehriye) (Sinema Filmi)

2011 – Sümela'nın Şifresi: Temel (Şehriye) (Sinema Filmi)

2010 – Yer Gök Aşk (Sultan) (TV Dizisi)

2010 – Lale Devri (Sultan) (TV Dizisi)

2009 – Küçük Kadınlar (EDa) (TV Dizisi)

2009 – Aile Saadeti (Lamia) (TV Dizisi)

2008 – Osmanlı Cumhuriyeti (Hayat Kadını) (Sinema Filmi)

2008 – Derman (TV Dizisi)

2008 – Eşref Saati (TV Dizisi)

2006 – Kaybolan Yıllar (Niran) (TV Dizisi)