Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı
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Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı

20.10.2020 13:53 | Son Güncelleme: 20.10.2020 14:52

Muş'ta Ceren ve Seyfi Karakaya çiftinin 1 saatlik düğününde, 40 dakika süren takı töreninde gelin ve damada 1 milyon lira değerinde altın ve para takıldı.

Muş'ta tanınan Elmani aşiretinin sevilen isimlerinden olan Muş Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Şah Karakaya'nın oğlunun düğünü görkemli bir şekilde yapıldı. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin kabul edildiği düğünde, genç çifte 1,5 kilogram altın ve 300 bin TL civarında para takıldı.

40 DAKİKA BOYUNCA TAKI TÖRENİ

Ceren ve Seyfi Karakaya çiftinin 1 saatlik düğününde, takı töreni 40 dakika sürdü. Tören de pasta da kesildi.Oğlunun düğününe katılanlara teşekkür eden baba Mehmet Şah Karakaya, "Pandemi nedeniyle zorunlu olarak davetli sayısını sınırlı tuttuk. İsterdim ki saatlerce süren bir düğün yapalım. Bir saate zor sığdırdık. Umarız bu hastalıktan kısa sürede kurtuluruz" diye konuştu.

Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı
Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet AYDIN

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Haber Yorumları (10)
VATANSEVER: Bazilarinin ekmek alacak parası yok yazıklar olsun bu düzene
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ALPARSLAN ERŞEN: Elektiriği suyu kaçak kullanırsınız utanmadan altın takarsınız yazık
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VATANDAŞ: sorsan kriz var ama hepsi aç
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