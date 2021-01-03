Bir saat arayla paylaştı! Bakan Koca'dan art arda dikkat çeken koronavirüs uyarıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara koronavirüs konusunda art arda uyarılarda bulundu. İlk paylaşımında, "Aldığımız her nefes çok kıymetli. Nefesimizi korumak için bugün eski normallerle aramıza mesafe koyalım" diyen Bakan Koca; ikinci paylaşımında, 16 günde ailesini koronadan kaybeden Okul Müdürü Cevdet Alkan'ın mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından uyarılarına devam ediyor. Bakan Fahrettin Koca, dün akşam Twitter hesabından yaklaşık 1 saat arayla üst üste paylaşımlar yaptı.

"ALDIĞIMIZ HER NEFES ÇOK KIYMETLİ"

Bakan yaptığı paylaşımda kurallara uyulması gerektiğini belirterek, "Aldığımız her nefes çok kıymetli. Nefesimizi korumak için bugün eski normallerle aramıza mesafe koyalım. Tedbirlerden ödün vermeyelim." ifadelerini kullandı. Bu paylaşımında bir video mesajla vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

"ANNEME SON VEDAYI EDEMEDİM"

Öte yandan Hatay'da 16 günde annesi, babası ve ablasını koronavirüsten kaydeden Akcurun İlkokulu Müdürü Cevdet Alkan'ın yakalandığı koronavirüsü yenmenin buruk sevincini yaşadığı mesajı paylaştı.