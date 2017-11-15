Bir Müftü, İlk Kez Resmi Nikah Kıydı

MÜFTÜLERE nikah kıyma yetkisinin yürürlüğe girmesinin ardından bir müftü ilk kez resmi nikah kıydı. Bismil Belediye Başkanlığı'nın organizesinde düzenlenen toplu nikah töreninde Bismil İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, Mehmet Emin Sevim ile Özlem Sevim çiftinin nikahını kıydı, resmi evlilik cüzrdanını da geline takdim etti.



Meclis Genel Kurulu'nda 18 Ekim'deki oturumda kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanlığına gönderilen ve müftülere de nikah kıyma yetkisi de veren Nüfus Hizmetleri Yasası'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Bismil Belediye Başkanlığı öncülüğündeki toplu nikah töreninde bir ilke imza atıldı.



Bismil Belediye Başkanlığı tarafından bu akşam saat 19.00'da ilçedeki bir düğün salonunda toplu nikah töreni düzendi. 30 çiftin resmi nikahının kıyıldığı törene 500 dolayında davetli katıldı. Törende ilk olarak Bismil Belediye Başkan Vekili Turgay Gülen, Ezgi ve Mesut Göknar çiftinin nikahını kıydı. Çifte mutluluklar dileyen Başkan Vekili Gülenç, evlilik cüzdanını da gelin Ezgi Göknar'a verdi.



MÜFTÜ İLK KEZ NİKAH KIYDI



Daha sonra Türkiye'de ilk kez bir müftü nikah kıydı. İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş'un, nikahı kıyarken heyecanlı olduğu görüldü. Nikah sırasında zaman zaman gelin ve damada soru sorarken yaptığı yanlışları, gerçek nikah memuru Rıfat Akan müdahale ederek düzeltmeye çalıştı. Mehmet Emin Sevim ile Özlem Sevim çiftinin nikahını kıyan Müftü Akan, resmi evlilik cüzdanını da geline verdi. Müftü Durmuş, burada yaptığı konuşmada, kendisinin 8 çocuğu olduğunu belirterek, yeni evlenen çiftlerden en az 5'er çocuk yapmaları tavsiyesinde bulundu.



Kalan çiftlerin nikahını da belediyenin resmi nikah memuru Rıfat Akan, toplu olarak kıydı. Her soruya gelin ve damatlar, birlikte "evet" diyerek kuracakları yuvanın ilk adımını attılar.



Kıyılan nikahların ardından Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç, yeni evlenen çiftlere çamaşır ve bulaşık makinesi ile buzdolabı belgelerinin yeraldığı zarflarla birlikte Kuran'ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.



Büyük kazanlarda pişirilen kavurma ve pirinç ile güveç yemeğinin konuklara verildiği törende daha sonra Başkan Vekili Gülenç, Başkan Yardımcısı Mahmut Vural, evli çiftlerlerle birlikte yöre müziği eşliğinde halay çektiler.



Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç, ikinci kez düzenledikleri toplu nikah töreninde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Müftülerin de nikah kıymasına olanak tanınan yasanın yürürlüğe girmesinin ardından, Türkiye'de ilk olarak müftümüz nikah kıydı. Düğün masraflarını, gelinlik ve damatlık giysileri dahil bazı beyaz eşyaları da belediye olarak biz karşıladık. Biz devletin imkanlarını vatandaşın hizmetine kullanıyoruz. Böylece insanları medeni nikah kıymaya teşvik ediyoruz. Bundan sonra farklı törenlerle halka hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.



MÜFTÜ DURMUŞ: YASADIŞI NİKAHI KIYMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL



İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş ise daha önce dini nikah kıydığını belirterek, ilk kez resmi nikah kıymanın heyecanını yaşadığını söyledi. Durmuş, "İlk kez resmi bir nikah kıydık. Bu akşam, daha önce nikahları kıyılmış 30 çiftimizin resmi nikahını kıydık. Eskiden gece yarısında gelip bizi evden alırlardı 'gelin nikahımızı kılın' diye. Gidip kılıyorduk ama dini nikahı kıyabiliyorduk. Herkesin küçük yaştaki çocukların evlilikleri artar diye endişesi vardı. Biz de evlendirme memurları gibi artık yasaların bize verdiği yasa ölçüsünde nikah kıyacağız. Yani yasada belirtilen yaş neyse biz de o yaştan daha küçük çocukların nikahını asla kılamayız. Yasadışı bir nikahı kılmamız mümkün değil. Diyanetin bize verdiği yetkiler ölçüsünde resmi olarak nikahları kıyacağız" diye konuştu.



- Diyarbakır