Bir Mucit, Bir Patron ve Bir Hırsız Müzik Endüstrisini Nasıl Altüst Etti?

03.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:52

Billboard dergisinin "tüm zamanların en iyi 100 müzik kitabı"; Time ,Forbes, The Washington Post ve The Financial Times gibi yayınların yılın en iyi kitapları arasında gösterdiği Bedava Müzik; tarihin en büyük korsanlık salgını, müzik piyasasının en etkili patronu, devrim yaratan bir icat ve devasa bir yasadışı müzik sahnesi üzerine nefes kesici bir hikâye.

MP3'ü icat eden Alman ses mühendislerinden, on yıl içinde iki bin albüm sızdıran Kuzey Carolina'lı CD fabrikası işçisine, plak şirketi patronlarının uluslararası müzik piyasasına yön verdiği Manhattan gökdelenlerinden, internetin en kuytu köşelerine uzanan Bedava Müzik, müzikteki dijital dönüşümün tarihine ışık tutuyor.

Kitap, MSG ve Can Yayınları'nın yeni markası Mundi Kitap işbirliğiyle ortaya çıkan "Müzik Kütüphanesi" serisinin ilk yayını. Müzisyen ve MSG Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harun Tekin, kitabın önsözünde, "'Müzik Kütüphanesi" temel bir tespitin sonucu: Meslek birliklerimiz bu çağda kendilerini anlatmadan ve topluma katma değer sunmadan hayatta kalamaz. MSG bu yayınlarla, müzik tüketen kişi ve kurumlarla arasındaki iletişimi güçlendirmeyi hedeflerken, toplumu müzik dünyasıyla ilgili tartışmalara dahil olmaya, müzikten daha fazlasını dinlemeye ve birlikte düşünmeye davet ediyor," diyor.

"Witt nefes kesici bir hikâye anlatıyor; başrolde müziğin kodamanları, titiz mi titiz Alman biliminsanları, korsanlar ve basit hırsızlar var... Bayıldım."

Kaynak: Bültenler