Bir Milyon Mehmet kimdir? Demet ve Alişan konuğu fenomen Bir Milyon Mehmet nereli, kaç yaşında?

Ekranların sevilen programlarından olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan isimlerden biri de Bir Milyon Mehmet oldu. Peki, Bir Milyon Mehmet kimdir? Demet ve Alişan konuğu fenomen Bir Milyon Mehmet nereli, kaç yaşında?

Çektiği videolarla gündeme gelen isimlerden ola Bir Milyon Mehmet, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan isimlerden biri oldu. İzleyenler Bir Milyon Mehmet kimdir, nerelidir? sorusunun cevabını araştırdı.

BİR MİLYON MEHMET KİMDİR?

Kaportacılık ile mesleğe başlayan Bir Milyon Mehmet'in tam adı Mehmet Bucak'tır. 52 yaşındadır. Mersinli olan isim çektiğivi deolarla gündeme geldi.Mersin Cumhuriyet mahallesinde yaşayan Bir Milyon Mehmet, askerliğini İstanbul'da yaptı.