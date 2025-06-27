Bir masanın kısa kenarında Gül ve Yaz uzun kenarında Gül'ün solunda sırasıyla Dağ ve Çağ, sağında sırasıyla Ali ve Ata oturup hepsi bir sağa kaysa kıs

Bir masanın kısa kenarında Gül ve Yaz uzun kenarında Gül'ün solunda sırasıyla Dağ ve Çağ, sağında sırasıyla Ali ve Ata oturup hepsi bir sağa kaysa kıs
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Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, Bir masanın kısa kenarında Gül ve Yaz uzun kenarında Gül'ün solunda sırasıyla Dağ ve Çağ, sağında sırasıyla Ali ve Ata oturup hepsi bir sağa kaysa kısa kenarlarında kimler olur? sorusu cevabı ne?

Bir masanın kısa kenarında Gül ve Yaz uzun kenarında Gül'ün solunda sırasıyla Dağ ve Çağ, sağında sırasıyla Ali ve Ata oturup hepsi bir sağa kaysa kısa kenarlarında kimler olur? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Bir masanın kısa kenarında Gül ve Yaz uzun kenarında Gül'ün solunda sırasıyla Dağ ve Çağ, sağında sırasıyla Ali ve Ata oturup hepsi bir sağa kaysa kısa kenarlarında kimler olur? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

BİR MASANIN KISA KENARINDA GÜL VE YAZ UZUN KENARINDA GÜL'ÜN SOLUNDA SIRASIYLA DAĞ VE ÇAĞ, SAĞINDA SIRASIYLA ALİ VE ATA OTURUP HEPSİ BİR SAĞA KAYSA KISA KENARLARINDA KİMLER OLUR?

A: Dağ ve Ata

B: Çağ ve Ata

C: Yaz ve Dağ

D: Gül ve Çağ

Cevap : A

Bir masanın kısa kenarında Gül ve Yaz uzun kenarında Gül'ün solunda sırasıyla Dağ ve Çağ, sağında sırasıyla Ali ve Ata oturup hepsi bir sağa kaysa kıs

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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