Bir markanın reklam yüzü olan Cicişler, saniyede 4 bin TL kazandı

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Cicişler olarak tanınan Esra ve Ceyda kardeşler, bir mobilya markasının reklamında oynamak için kamera karşısına geçti. Kardeşler, 20 saniyelik reklam için tam 80 bin TL aldı.

Sosyal medya hesaplarından yayınladıkları cüretkar pozlarla her daim gündem olan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler, bu sefer rol aldıkları reklam filmiyle gündem oldu.

SANİYESİ 4 BİN TL

Bir mobilya markasının reklam yüzü olan kardeşler, mayolarıyla koltuk üzerinde poz verdi. Renkli anların yaşandığı çekimlerde kardeşlerin verdiği pozlar da dikkat çekti. Esra ve Ceyda kardeşler, saniyesi 4 bin TL olan reklam filminin 20 saniyelik tanıtımı için tamı tamına 80 bin TL kazandı.

İşte Esra ve Ceyda kardeşlerin reklam çekimlerinden ilk kareler...