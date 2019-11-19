Bir köyde 4 ev, 6 samanlık, bir ahır yandı - BOLU
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Bir köyde 4 ev, 6 samanlık, bir ahır yandı - BOLU

Bolu'da bir köyde çıkan yangında 4 ev, 6 samanlık ve bir ahır yandı.

19.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 19.11.2019 10:48
Bir köyde 4 ev, 6 samanlık, bir ahır yandı - BOLU

'da bir köyde çıkan yangında 4 ev, 6 samanlık ve bir ahır yandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tekkedere köyü Devren Mahallesi'nde sabaha karşı 'e ait evin elektrik panosunda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında alevler, Öztürk'ün evinin yanı sıra Halit, Yetiş ve Adem Öztürk'e ait evlere de sıçradı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangını söndürme çalışması başlatıldı.

4 ev, 6 samanlık ve bir ahırın yandığı ve can kaybının yaşanmadığı yangını, uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alan ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Bir köyde 4 ev, 6 samanlık, bir ahır yandı - BOLU
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