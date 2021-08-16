Bir köşede kaos bir köşede eğlence! Taliban militanları otomatik silahlarla çarpışan arabalara bindi
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Bir köşede kaos bir köşede eğlence! Taliban militanları otomatik silahlarla çarpışan arabalara bindi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından bir yandan kaos hâkim olurken, diğer tarafta sevinç var. Kabil Havalimanı'nda ülkeden kaçmak isteyenlerin uçakların üstüne bindiği görüntüler gelirken, diğer yanda Taliban üyeleri ellerindeki uzun namlulu silahlarla çarpışan arabaların keyfini çıkardı.

Afganistan'da Taliban güçleri, hükümet üyeleriyle günlerdir girdikleri çatışmalar sonucunda çok sayıda il merkezinde kontrolünü sağladı. Son adım olarak dün de başkent Kabil'e giren Taliban üyeleri, yönetimi ele geçirdi.

KABİL HAVALİMANI'NDA İZDİHAM VAR

Taliban üyelerinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı girmesinin ardından ülkeden kaçmak isteyenler de Kabil Havalimanı'nda izdiham oluşturdu. Uçakların kapasitesinden fazla yolcu almasına rağmen, bazı Afganlar uçakların üstünde yolculuk yapmaya çalıştı.

TALİBAN ÜYELERİ LUNAPARKTA EĞLENDİ

Kabil Havalimanı ve kentinde diğer yerlerinde endişeli bekleyiş ile kaos ortamı devam ederken, Taliban militanları zaferlerini kutladı. Başkent Kabil'deki bir lunaparka giden Taliban güçleri, ellerindeki uzun namlulu silahlarla çarpışan arabalara binip, atlı karıncalarda eğlendi.

Bir köşede kaos bir köşede eğlence! Taliban militanları otomatik silahlarla çarpışan arabalara bindi
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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