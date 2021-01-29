Bir koronavirüs aşısı da ABD'li Novavax firmasından: Yüzde 90'a yakın etkinlik sağladı
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Bir koronavirüs aşısı da ABD'li Novavax firmasından: Yüzde 90'a yakın etkinlik sağladı

29.01.2021 08:00 | Son Güncelleme: 29.01.2021 08:18

Amerikan ilaç şirketi Novavax, yeni tip koronavirüse karşı İngiltere'de sürdürdüğü 3. faz aşı çalışmalarında yüzde 90'a yakın başarı sağladığını açıkladı.

Geliştirdikleri potansiyel koronavirüs aşısının İngiltere'de devam eden 3. faz çalışmalarına ilişkin erken verileri yayımlayan Novavax, denekler arasında koronanın Britanya'da görülen mutasyonunun bulaştığı hastaların da bulunduğu aşının virüse karşı yüzde 89,3 etkili olduğunu kaydetti.

MUTASYONA KARŞI "BELLİ ÖLÇÜDE İŞE YARIYOR"

ABD hükümetinin desteklediği firmalar arasında bulunan Maryland merkezli şirketin internet sayfasında, aşının İngiltere'de 15 bin kişi üzerinde yapılan denemelerinin devam ettiği, ilk defa Güney Afrika'da görülen virüsün yeni mutasyonuna karşı da "belli ölçüde işe yaradığı" belirtildi.

ETKİNLİĞİ HIV TAŞIMAYANLARDA YÜZDE 60'A KADAR ÇIKIYOR

Firmanın açıklamasında, geliştirdikleri aşının Güney Afrika'daki koruma oranının yüzde 49 olduğu bildirilirken, denekler arasında AIDS hastalarının da bulunduğuna, aşının etkinlik oranının HIV taşımayan hastalarda yüzde 60'a çıktığına vurgu yapıldı.

Novavax'ın, geliştirdiği aşıya İngiltere'de onay alabilmesi için, bundan sonrasında elde edilecek ek verilere ihtiyacı bulunuyor.

Bir koronavirüs aşısı da ABD'li Novavax firmasından: Yüzde 90'a yakın etkinlik sağladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (2)
XXX: Bizde yaptık ?, 99 koruma sağlıyor yersen. . . Aşıyı çocuk oyuncağı yaptılar. . . Vur gitsin bir şey olursa o zaman bakarız mantığı ile
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HAKİM: bu aşıların hepsi nedense aynı zamanda testler sonuçlanıyor aynı zamanda üretiliyor aynı zamanda dağıtılıyor ne bilim insanlığa eziyet olsun diye tüm devletler sözleştinizmi yoksa birazdaha çeksinler bırakın diye sonrada bu zamanı beklediniz
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