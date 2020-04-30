"Bir Kitap Bin Hayat" projesinin kazananları belli oldu
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"Bir Kitap Bin Hayat" projesinin kazananları belli oldu

'Bir Kitap Bin Hayat' projesinin kazananları belli oldu
30.04.2020 16:11 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:14

-"Bir Kitap Bin Hayat" projesinin kazananları belli oldu Çekmeköy'de ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin aileleri ile birlikte kitap okumalarını sağlamak için düzenlenen "Bir Kitap Bin Hayat" projesinin kazananları belli oldu.

-"Bir Kitap Bin Hayat" projesinin kazananları belli oldu

İSTANBUL - Çekmeköy'de ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin aileleri ile birlikte kitap okumalarını sağlamak için düzenlenen "Bir Kitap Bin Hayat" projesinin kazananları belli oldu. Online olarak düzenlenen finalde kazanan öğrencilere çeyrek altın, kol saati ve kitap hediye edildi.

Çekmeköy Kaymakamlığı, Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda; İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerinin aileleri ile birlikte kitap okumalarını sağlamak için düzenlenen "Bir Kitap Bin Hayat" projesinin kazananları belli oldu. Final sınavı öncesinde Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Bayrak sınav yönetmeliği, işleyişi ve ödüller hakkında ailelere bilgilendirmede bulundu. Bilgilendirmenin ardından saat 12: 00'de başlayan sınav 40 dakika sürdü. Yarışmayı Lise düzeyinde Fatma Talip Kahraman Kız İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Sena Barış, ortaokul düzeyinde Alemdar Çatalmeşe Ortaokulu öğrencisi Bora Cenk Tuna, ilköğretim düzeyinde Öğretmen Melahat Hüdai Gürbüz İlkokulu'ndan Ethem Furkan Bayat, Kemerdere İsmihan İsmet Süzer İlkokulu'ndan Hasan Serhan Şener, Alemdağ Emlak Konut İlkokulu'ndan Elif Bilge ve Rahmi Mihriban Bedestenci İlkokulu'ndan Dilara Arslan kazandı.

Eğitim öğretim döneminin ilk yarısında başlayan projeyle her okulda öğrencilere dönem başına iki, toplamda dört kitap tavsiye edildi. Aileleri ile bu kitapları okuyan öğrenciler kendi okullarında bu kitaplar üzerinden bir sınava tabi tutuldu. Sınavları başarıyla tamamlayan 9 lise öğrencisi, 6 ortaokul öğrencisi, 11 ilkokul öğrencisi ve ailesi final sınavı için hak kazandı.

Korona virüsünden dolayı finali uzaktan bağlantı yoluyla gerçekleştirdiklerini belirten Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Bayrak, "Öğretim yılı başında başlayan "Bir kitap Bin hayat" projesi devam ediyordu. Bütün dünyayı etkileyen korona virüsünden dolayı bugün uzaktan eğitim yoluyla finale gitmek durumunda kaldık. Öğrenciler, veliler ve jüri üyelerinin katılımıyla bir telekonferans görüşmesi gerçekleştirdik. Çocuklar online elektronik bir sınava tabi tutuldu. Yaklaşık 40 dakika gerçekleşen sınav sonucu kazananlar belli olacaklar ve böylece projeyi tamamlamış olacağız "diye konuştu.

Öte yandan sınava kazanan öğrencilere çeyrek altın, kol saati ve kitap hediye edildi.

'Bir Kitap Bin Hayat' projesinin kazananları belli oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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