Bir kez olsun kahveye bile çağırmadılar
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Bir kez olsun kahveye bile çağırmadılar

20.01.2021 18:56 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:00
Bir kez olsun kahveye bile çağırmadılar

Ünlü şarkıcı "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programında uzun yıllardır yan komşusu olan Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftine sitem etti.

Ünlü şarkıcı "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programında uzun yıllardır yan komşusu olan Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftine sitem etti.

 Akalın, " Yıllardır yan komşum olmalarına rağmen bugüne kadar beni bir kez olsun kahveye bile çağırmadılar. Sadece nasılsın, günaydın, iyi akşamlar, iyi yıllar. Ama başka bir komşum var, köpeklerim gidiyor hemen getiriyor, mantılar, çikolatalar " dedi.

Kaynak: Hürriyet

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