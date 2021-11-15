Bir Kahramanlık Destanı " Ezineli Yahya Çavuş" Belgeseli TV'de İlk Kez TRT Belgesel'de

ÇANAKKALE (Bültenler) - Çanakkale Savaşları sırasında, 25 Nisan 1915 sabahı Seddülbahir köyü yakınlarındaki Ertuğrul Koyu'na düşman askerlerinin yaptığı çıkarmada 3 bin askerden oluşan İngiliz kuvvetini komutasındaki 67 askeriyle 32 saat süren mavzer atışlarıyla sahilde durduran ve işgal güçlerine ağır kayıplar verdirerek çıkarmanın başarısız olmasını sağlayan Yahya Çavuş'un hayatı belgesel oldu. Dünya harp tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Destanı'nın kahramanlarından Ezineli Yahya Çavuş'un kahramanlık destanı, televizyonda ilk kez bu akşam saat 22.00'da Trt Belgesel'de.

Belgeselde yerli ve yabancı bilim insanlarının görüşlerine yer verildi

Kültür Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Yahya Çavuş Köyü Muhtarlığı ve Ezine Belediye Başkanlığı destekleriyle çekilen belgeselin yapımcılığını Nihal Ağırbaş, yönetmenliğini Muhammet Erkam Bülbül, senaristliğini ise Ömer Erbil üstlendi. Belgeselde Ezineli Yahya Çavuş'u oyuncu Görkem Sevindik, Yahya Çavuş'un annesi Hanife Dudu'yu oyuncu Semra Dinçer, Binbaşı Mahmut Sabri'yi ise oyuncu Mehmet Çepiç canlandırdı. Belgeselin hazırlanmasında torunları ve torunlarının çocuklarının anlatımlarıyla, Yahya Çavuş Köyü'ndeki sözlü anlatımlardan yararlanıldı.

Ezineli Yahya Çavuş

Ertuğrul Koyu'nda göğüs göğse yaşanan muharebede, 10'uncu Bölük Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Bey'in ağır bir yara almasıyla bölüğün en kıdemli erbaşı olan Yahya Çavuş komutayı eline aldı. Yahya Çavuş komutasındaki Türk askeri, işgal güçlerine ağır kayıplar verdirdi ve çıkarmanın başarısız olmasını sağladı. Yahya Çavuş, 4 Haziran 1915'te yapılan 3'üncü Kirte Muharebelerinde süngü taarruzu esnasında ağır bir yara alıp hastaneye kaldırılmasından bir gün sonra şehit oldu. Ertuğrul Koyu'ndaki harekatta şehit olan askerler anısına bu bölgeye sonraki yıllarda bir şehitlik yapılarak Yahya Çavuş'un adı verildi.

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