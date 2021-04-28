Bir kadın iş yerinde tüfekle vurularak öldürüldü
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Bir kadın iş yerinde tüfekle vurularak öldürüldü

Anadolu Ajansı / Hüseyin Çubuk - Haberler | Güncel

Burdur'un Bucak ilçesinde bir kadın çalıştığı iş yerinde av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Burdur'un Bucak ilçesinde bir kadın çalıştığı iş yerinde av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Karayvatlar Mahallesi'ndeki bir şarküteride çalışan evli ve iki çocuk annesi 28 yaşındaki Hatice Işık, iş yerine gelen R.T. tarafından tüfekle vuruldu.

Çevredekiler durumu, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Haber alarak iş yerine gelen Işık'ın yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Genç kadının cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Bir kadın iş yerinde tüfekle vurularak öldürüldü
Bir kadın iş yerinde tüfekle vurularak öldürüldü
Bir kadın iş yerinde tüfekle vurularak öldürüldü
Bir kadın iş yerinde tüfekle vurularak öldürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Çubuk

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