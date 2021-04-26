'Bir İyilik Yap Nevşehir' projesi ödül töreni düzenlendi
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'Bir İyilik Yap Nevşehir' projesi ödül töreni düzenlendi

'Bir İyilik Yap Nevşehir' projesi ödül töreni düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

30 Ağustos İlkokulunun Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen Bir İyilik Yap Nevşehir isimli projesinin kapanış programı, resim sergisi ve ödül töreni düzenlendi.

30 Ağustos İlkokulunun Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen Bir İyilik Yap Nevşehir isimli projesinin kapanış programı, resim sergisi ve ödül töreni düzenlendi.

Etkinlikte öğrencilerin çizmiş olduğu iyilik temalı resim sergisini inceleyen Vali Becel ve protokol akabinde satranç yarışmaları, şiir yarışmaları, akıl oyunları turnuvası ve İstiklal Marşını güzel okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere madalya ve çeşitli hediyeler verildi

Nevşehir Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinliğe Vali İnci Sezer Becel, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Ak Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ile öğrenci ve veliler katıldı. - NEVŞEHİR

'Bir İyilik Yap Nevşehir' projesi ödül töreni düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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