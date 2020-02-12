Bir İtalyan Halk Tiyatrosu Klasiği "iki efendinin uşağı"

12.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:42

Carlo Goldoni'nin yazdığı, Aslı Öngören'in yönettiği oyun, seyircisinin büyük beğenisini kazandı.

Oyunun galasına İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, İBB İştirak Genel Müdürleri, İBB Meclis Üyeleri ve sanatçılar Suna Keskin, Göksel Kortay'ın da aralarında bulunduğu birçok sanatçı, gazeteci ve eleştirmen katıldı.

Oyunun konusu:

Pantolone kızını, Dottore'nin oğlu Silvio ile evlendirmeye karar vermiştir. Bunun için evinde bir tören düzenler. Gençler birbirlerine aşıktır. Ancak daha önce Pantolone'nin kızını evlendirme sözünü verdiği ve öldüğünü öğrendikleri Federico Rasponi'nin bu törene gelmesiyle işler karışır. Ama belki de birdenbire çıkagelen kişi iddia ettiği kişi değildir.

Oyunda Ali Murat Altunmeşe, Çağlar Ozan Aksu, Dolunay Pircioğlu, Eraslan Sağlam, Hamit Erentürk, Murat Bavli, Murat Coşkuner, Müslüm Tamer, Seda Çavdar, Volkan Öztürk, Yeliz Gerçek, Yılmaz Aydın rol alıyor. Oyun, 26-29 Şubat 2020 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde.

Kaynak: Bültenler