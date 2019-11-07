Bir insanın güne uyanması gibi değildi onun uyanışı…

07.11.2019 16:27 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:27

CANER SERİN - "UYANIŞ"

Verdiği konserlerle hem büyük bir UYANIŞ'a neden oluyordu hem de aynı kaderi paylaştığı insanlara OTİZM FARKINDALIĞI ile ilgili katkıda bulunuyordu. O piyanosunu silah olarak kullanan kahramanlardandı.

Sanatçı sesindeki o sihirli tılsımın yanında yakışıklılığı ile de çok konuşulacağa benziyor.

Ağlayayım mı?

Deli Yarim…

Hasret…

Kapında Günlerim…

Sevme…

Ünlü pop müzik sanatçısı Bendeniz'in milyonların diline dolanmış bu eşsiz güzellikteki şarkılarını UYANIŞ isimli albümü ile bir de Caner Serin'den dinleyeceğiz.

Yapımcılığını Neşe Demirkat Karayol'un yaptığı albümün aranjeleri Soner Kıvanç tarafından gerçekleştirildi.

Mardin'de çekilen HASRET isimli şarkının klibi de çok konuşulacak gibi... Klipte kendisine bir iyilik meleği eşlik edecek.

Kaynak: Bültenler