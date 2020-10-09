Koronavirüs nedeniyle bir doktor daha yaşamını yitirdi
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Koronavirüs nedeniyle bir doktor daha yaşamını yitirdi

09.10.2020 21:20 | Son Güncelleme: 09.10.2020 22:20

Yaklaşık 25 gündür koronavirüs tedavisi gören Dicle Üniversitesi'de öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Abdülmenap Güzel, yaşamını yitirdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dicle Üniversitesi'de Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Abdülmenap Güzel'in koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

15 Eylül günü koronavirüs testi pozitif çıkan ve 25 gün boyunca Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören 41 yaşındaki Güzel, 6 Eylül günü durumunun daha da kötüye gitmesinden kaynaklı İstanbul'a sevk edildi.

3 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

İstanbul'da bulunan Kartal Koşuyolu Kalp Hastalıkları ve Araştırma Hastanesinde 3 gün yoğun bakımda kalan Güzel bugün yaşamını yitirdi. Hastanede bekletilen cenazenin aile tarafından alınarak Diyarbakır Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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TTB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

TTB'den Dr. Güzel'in vefatına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Dicle Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Abdülmenap Güzel'i Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı dileriz"

Koronavirüs nedeniyle bir doktor daha yaşamını yitirdi
Haber Yorumları (1)
ALP: allah rahmet eylesin. saglıkçılara atıp, tutanlar bakın bu meslek diger masabaşı memurları gibi olmuyor. hastadan hastalık kapma riski var adamların. akabine ölüm. açın kulaklarınızı hikaye de, il. ÖLÜM VAR. O NEDENLE AKLI SELİM OLMASI GEREK HERKESİN. SONUNDA ÖLÜM VAR BAKIN.
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