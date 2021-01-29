Bir hafta önce iş başvurusu yaptığı hastaneye gelen doktor, meslektaşını öldürdükten sonra intihar etti

ABD'nin Teksas eyaletinde kanser teşhisi konan bir çocuk doktoru, bir hafta önce iş başvurusu yaptığı hastanedeki meslektaşlarını rehin aldı. Bharat Narumanchi isimli adam, rehin aldıkları meslektaşları arasından üç çocuk annesi Dr. Katherine Dodson'ı öldürdükten sonra kendi silahıyla intihar etti.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Austin şehrinde bulunan çocuk sağlığı merkezine eli silahlı bir şekilde giren adam, polis ekiplerinin tüm çabalarına rağmen elinde rehine olarak tuttuğu bir meslektaşının hayatına son verdi. Çocuk sağlığı merkezindeki gönüllü doktor pozisyonuna başvuran Dr.Bharat Narumanchi, üç çocuk annesi meslektaşı Dr. Katherine Dodson'ı öldürdükten sonra silahı kendine çevirdi ve intihar etti.

KATİL DOKTORA BİR SÜRE ÖNCE KANSER TANISI KONULMUŞ

Birden fazla eyalette ikamet eden 43 yaşındaki çocuk doktoru Narumanchi'ye, kısa bir süre önce kanser teşhisi konulduğu belirtildi. Son ziyareti dışında Dodson ile Narumanchi arasında bir bağlantı bulamayan polis ekipleri, olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

VATANDAŞLAR, HAYATINI KAYBEDEN DOKTORUN YASINI TUTTU

Dr. Katherine Dodson'ın ölümünün yasını tutan halk, çocuk doktoru kadının çalıştığı kurumun önünü çiçeklerle süsledi. Dr. Bharat Kumar Narumanchi'nin ebeveynleri ise dün yaptığı açıklamada, Dodson'un ailesine ve meslektaşlarına taziyelerini iletti.