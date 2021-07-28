Bir hafta önce camilerden yapılan "Aşı olun" anonsu fayda etmedi, Siirt'te vakalar patladı
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Bir hafta önce camilerden yapılan "Aşı olun" anonsu fayda etmedi, Siirt'te vakalar patladı

Bir hafta önce camilerden yapılan 'Aşı olun' anonsu fayda etmedi, Siirt'te vakalar patladı
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Geçen hafta en az aşılama oranına sahip olan illerden biri olan Siirt'te camilerden yapılan "Aşınızı yaptırınız, inançlı olunuz. Salgın tehlikesi geçmiş değil" anonsları sonuç vermedi. Bakan Koca'nın açıkladığı 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayılarında Siirt 748,39 ile adeta rekor kırdı. İkinci sırada ise 223, 94 ile Diyarbakır geliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenli olarak açıklanan İllere Göre Haftalık Koronavirüs Vaka Sayısı'nı içeren tabloyu paylaştı. 17-23 Temmuz arasındaki dönemi gösteren vaka tablosunda Siirt yüz bin kişide görülen 748,39 vaka sayısıyla rekor kırdı. İkinci sırada gelen 223,94 ile Diyarbakır, aradaki korkunç farkı gözler önüne serdi.

Bir hafta önce camilerden yapılan 'Aşı olun' anonsu fayda etmedi, Siirt'te vakalar patladı

CAMİLERDEN ANONS YAPILMIŞTI

Geçen hafta, en az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu şehirlerden biri olan Siirt'te toplumsal bağışıklığın artırılması için camilerden anons yapılmıştı.

"SALGIN TEHLİKESİ GEÇMİŞ DEĞİL"

Yapılan anonsta, "Aşınızı yaptırınız inançta olunuz. Yazın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Konutlarda kalmaya ve önlemlere uymaya daima birlikte devam edelim. Unutmayalım salgın aşı ile biter. Yarına daha itimatla bakmak için aşı olunuz. Hastanelerimizde, aile sıhhati merkezlerinde ve taşınabilir aşı noktalarında randevusuz aşınızı yaptırabilirsiniz" sözlerine yer verilmişti.

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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