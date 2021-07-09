Bir günlüğüne de olsa yüzleri güldü
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Bir günlüğüne de olsa yüzleri güldü

Bir günlüğüne de olsa yüzleri güldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yüzlerce kilometre uzaktaki memleketlerinden Eskişehir'e çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, günübirlik kurulan oyun parkında saatlerce eğlendi.

Yüzlerce kilometre uzaktaki memleketlerinden Eskişehir'e çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, günübirlik kurulan oyun parkında saatlerce eğlendi.

Her yıl Şanlıurfa'dan Eskişehir'e bin 46 kilometre yol kat ederek gelen mevsimlik tarım işçileri, Sakintepe Mahallesi'nde bulunan çadır kentte kalıyor. Kavurucu yaz güneşinin altında saatlerce ter döken işçilerin çocukları ise çadır kentte oyunlar oynayarak vakit geçiriyor. Zor şartlar altında çocukluklarını yaşayan miniklere Tepebaşı Belediyesi sürpriz yaptı. Belediye ekipleri farklı kuruluşların da desteğiyle ebeveynleri tarlalarda çalışan çocuklar için çadır kente günü birlik oyun parkı kurdu. Minikler oyun parkının kuruluşunu heyecanla izledi. Trambolin, şişme kaydırak, masa hokeyi, langırt ve boks makinesi gibi oyun aletlerini içinde barındıran parka minikler yoğun ilgi gösterdi. Zıplayarak ve kayarak enerjilerini atan yüzlerce çocuğun tebessümü içleri ısıttı.

"Bu çocukların yaşanmamışlıkları var"

Tarım işçilerinin çocuklarının oyun parkı sürpriziyle çok mutlu olduklarını dile getiren oyun parkının kurulmasına yardım edenlerden Metin Ersoy, "Tarım işçilerimizin çocukları bu çadırlarda; ağır şartlarda, sıcakta ve soğukta mücadele veriyorlar. Biz arkadaşlarımız ile nasıl bir fayda sağlarız diye bir plan yaptık. Oyun makinecisi arkadaşımız bu hizmeti bize ücretsiz sundu. Organize olduk, destek verenler oldu. Tepebaşı Belediye Başkanımız, Milli Eğitim İl Müdürlüğünden, Eskişehir'deki kamu kurum ve kuruluşlarından destek aldık. Bir çocuğun yüreğine dokunabildiysek gerçekten çok mutlu oluruz. Bu çocukların yaşanmamışlıkları var. Hayatta bazı şeyleri görmediler. Hayır kelimesini çok yaşayan çocuklarımız. O yüzden ilk defa gördüler. Sabah oyun makinelerini kurarken bile çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocukların unutamayacağı güzel bir anı oldu" dedi. - ESKİŞEHİR

Bir günlüğüne de olsa yüzleri güldü
Bir günlüğüne de olsa yüzleri güldü
Bir günlüğüne de olsa yüzleri güldü
Bir günlüğüne de olsa yüzleri güldü
Bir günlüğüne de olsa yüzleri güldü
Bir günlüğüne de olsa yüzleri güldü
Bir günlüğüne de olsa yüzleri güldü
Bir günlüğüne de olsa yüzleri güldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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